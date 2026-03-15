ΠΑΣΟΚ: Μέχρι τις 20:00 παρατείνεται η ψηφοφορία εκλογής συνέδρων

Μέχρι τις 20:00 λόγω αυξημένης προσέλευσης παρατείνεται η ψηφοφορία για την ανάδειξη των συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Την απόφασή έλαβε η αρμόδια επιτροπή ΕΔΕΚΑΠ.

Οπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, όπως αναφέρουν πηγές της Χαριλάου, η προσέλευση αποτελεί «θετικό μήνυμα ενότητας και δυναμικής του ΠΑΣΟΚ και συνεκτιμώντας τα δεδομένα από την ψηφοφορία ως τώρα, προβλέπεται ότι θα ψηφίσουν πάνω από 150.000 μέλη του κόμματος».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι στην αντίστοιχη εσωτερική διαδικασία προ μηνών στη Νέα Δημοκρατία είχαν προσέλθει 122.000 μέλη να ψηφίσουν.