ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: Τα εκλογικά τμήματα στα Χανιά και οι υποψήφιοι σύνεδροι ανά Δήμο

H Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου Χανίων ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, μέσω σχετικής ανακοίνωσης γνωστοποίησε .

Α) για τα εκλογικά τμήματα που θα λειτουργήσουν στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Β) Για τους υποψηφίους ανά δημοκτική κοινότητα, ενόψει των εκλογών ανάδειξης συνέδρων, για το 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, που θα διεξαχθούν την Κυριακή 15 Μαρτίου από τις 07:00-19:00.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και όσοι εγγραφούν μέλη μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών την Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026. Για την εκλογή των συνέδρων ισχύει η μονοσταυρία και απαιτείται υποχρεωτικά η καταβολή αντιτίμου ίσου με το ποσό των δύο (2) ευρώ.

Για τους νέους 16 ετών (γεννηθέντες το 2010), 17 ετών (γεννηθέντες το 2009), και τους αλλοδαπούς που δεν διαθέτουν ειδικό εκλογικό αριθμό η ταυτοποίηση γίνεται, για τους μεν Έλληνες με ταυτότητα/διαβατήριο και ΑΜΚΑ, για τους αλλοδαπούς με άδεια παραμονης και ΑΜΚΑ.

• Τα εκλογικά τμήματα, ανά Δήμο είναι:

Δήμος Χανίων: Α) ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΝΙΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Β) ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΧ

Δήμος Αποκορώνου: Α) ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ-ΒΡΥΣΣΕΣ

Β) ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΥΒΩΝ

Δήμος Κισσάμου: Α) ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Β) ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ-ΕΛΟΣ

Δήμος Πλατανιά: Α) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΛΕΜΕ

Β) ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

Δήμος Σφακίων: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΦΑΚΙΩΝ

Δήμος Καντάνου- Σελίνου: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΝΔΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

• Οι υποψήφιοι σύνεδροι ανα Δήμο είναι:

Δήμος Χανίων :

ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΦΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΥΡΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΕΒΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΛΑΞΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΜΠΑΜΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΥΛΑΝΤΩΝΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΕΡΒΟΛΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΑΣΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ

ΡΟΒΙΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΛΙΚΗ ΧΡΥΣΗ

ΤΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΑΜΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΡΑΔΕΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Δήμος Αποκορώνου:

ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΖΟΜΠΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΝΤΕΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ

ΦΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Δήμος Κισσάμου:

ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΤΙΣΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δήμος Πλατανιά:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΕΤΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΡΑΣΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΡΟΣΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Δήμος Σφακίων:

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Δήμος Καντάνου- Σελίνου:

ΣΙΩΠΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ