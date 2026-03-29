menu
16.4 C
Chania
Κυριακή, 29 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτική
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Αυλαία στο συνέδριο με την εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, με τις ομιλίες των συνέδρων και την ψηφοφορία για την εκλογή νέων μελών της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, χθες δεύτερη μέρα των εργασιών εγκρίθηκαν ομόφωνα οι πολιτικές θέσεις, η διακήρυξη και το πρόγραμμα του κόμματος, ενώ με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκαν οι καταστατικές αλλαγές.

Οι Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση, ζητώντας θεσμική ανασυγκρότηση και αλλαγή πορείας για τη χώρα.

Το κλίμα του συνεδρίου είναι ενωτικό και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του.

Συνομιλώντας με δημοσιογράφους είπε ότι «τα πράσινα πάνε καλά» και ότι η βασική αλλαγή στο καταστατικό είναι ουσιαστικά ότι το ΠΑΣΟΚ μετατρέπεται σε έναν ενιαίο πολιτικό φορέα με το Κίνημα Αλλαγής, έτσι ώστε να διεκδικήσει το μπόνους των 50 εδρών.

Στο κείμενο της Πολιτικής Διακήρυξης επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία σε όλες τις εκδοχές της.

Ιστορικά στελέχη του κόμματος σχολίαζαν ότι διαψεύστηκαν οι Κασσάνδρες που μιλούσαν για ένα συγκρουσιακό συνέδριο.

Κοινή συνισταμένη στις τοποθετήσεις δεκάδων συνέδρων από το από το πρωί είναι το κλίμα ενότητας, συστράτευσης, να πουν όχι στην εσωστρέφεια, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η μάχη του σταυρού, καθώς στο συνέδριο θα στηθούν κάλπες για να αναδειχθεί η νέα Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum