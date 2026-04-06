menu
17.4 C
Chania
Δευτέρα, 6 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Πασχαλινή δράση στη Σούδα

Ηλίας Κάκανος
Ηλίας Κάκανος
0

Πασχαλινή δράση με τίτλο: «Πασχαλινές αναμνήσεις από τη Σούδα του χθες» πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Κρητικό Παραδοσιακό Σπίτι  Σούδας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο σε συνεργασία με το ΚΑΠΗ Σούδας, τη Δημοτική Ενότητα Σούδας και το Εθελοντικό Κοινωνικό Σωματείο “Στήριξις”.

Μιλώντας στα “Χ.ν.” η αντιπρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης Χαρίκλεια Ντερμανάκη, υπογράμμισε ότι «σε συνεργασία με άλλους φορείς πραγματοποιούμε σε αυτόν τον θαυμάσιο πολιτιστικό και ταυτόχρονα διδακτικό χώρο πολιτισμού εδώ στη Σούδα, ένα μικρό Πασχαλινό παζάρι όπου θα διατεθούν προς πώληση λαμπάδες που έχουν φτιάξει τα παιδιά του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιών και Νέων, μαζί με τους φορείς, γυναίκες και άνδρες, που συμμετέχουν σε αυτή την δραστηριότητα  με σκοπό τα έσοδα από τις πωλήσεις να διατεθούν στο προαναφερόμενο Παράρτημα».
Από μεριάς του οικοδεσπότη προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Ηλία Φραγκιαδάκη τονίστηκε ότι «το Κρητικό Παραδοσιακό Σπίτι με όλους τους εθελοντές του πραγματοποιούμε όλο το χρόνο διάφορες πολιτιστικές δράσεις μία των οποίων είναι και το Πασχαλινό παζάρι, το έθιμο του Λαζάρου με παρασκευή και ψήσιμο στον ξυλόφουρνο Λαζαρακιών…. Εχουμε χρέος να μαθαίνουμε στις νέες γενιές τα ήθη και τα έθιμα της παλιάς εποχής».
Η φιλόλογος Μαρία Μαράκη εκ μέρους του Εθελοντικού Κοινωνικού Σωματείου “Στήριξις”, τόνισε ότι «η εκδήλωση με το έθιμο του Λαζάρου τηρείται εδώ και πολλά χρόνια στο Παραδοσιακό Σπίτι και η σημερινή δράση  έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα με αποδέκτη τα Παιδιά και τους Νέους του Παραρτήματος και ευχαριστούμε όλους τους φορείς που συμβάλλουν σε αυτή τη δράση».
Η Κοινωνική λειτουργός στο ΚΑΠΗ Σούδας Λία Σκορδούλη σημείωσε ότι «φτιάχνουμε Λαζαράκια μαζί με τα παιδιά», ενώ η προϊσταμένη του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας, Κατερίνα Κουναλάκη επεσήμανε πως «θεωρούμε αυτονόητη την παρουσία μας – όπως και σήμερα – σε κάθε φιλανθρωπική δράση».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum
// Phaistos ads