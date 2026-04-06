Πασχαλινή δράση στη Σούδα

Πασχαλινή δράση με τίτλο: «Πασχαλινές αναμνήσεις από τη Σούδα του χθες» πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Κρητικό Παραδοσιακό Σπίτι Σούδας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο σε συνεργασία με το ΚΑΠΗ Σούδας, τη Δημοτική Ενότητα Σούδας και το Εθελοντικό Κοινωνικό Σωματείο “Στήριξις”.

Μιλώντας στα “Χ.ν.” η αντιπρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης Χαρίκλεια Ντερμανάκη, υπογράμμισε ότι «σε συνεργασία με άλλους φορείς πραγματοποιούμε σε αυτόν τον θαυμάσιο πολιτιστικό και ταυτόχρονα διδακτικό χώρο πολιτισμού εδώ στη Σούδα, ένα μικρό Πασχαλινό παζάρι όπου θα διατεθούν προς πώληση λαμπάδες που έχουν φτιάξει τα παιδιά του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιών και Νέων, μαζί με τους φορείς, γυναίκες και άνδρες, που συμμετέχουν σε αυτή την δραστηριότητα με σκοπό τα έσοδα από τις πωλήσεις να διατεθούν στο προαναφερόμενο Παράρτημα».

Από μεριάς του οικοδεσπότη προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Ηλία Φραγκιαδάκη τονίστηκε ότι «το Κρητικό Παραδοσιακό Σπίτι με όλους τους εθελοντές του πραγματοποιούμε όλο το χρόνο διάφορες πολιτιστικές δράσεις μία των οποίων είναι και το Πασχαλινό παζάρι, το έθιμο του Λαζάρου με παρασκευή και ψήσιμο στον ξυλόφουρνο Λαζαρακιών…. Εχουμε χρέος να μαθαίνουμε στις νέες γενιές τα ήθη και τα έθιμα της παλιάς εποχής».

Η φιλόλογος Μαρία Μαράκη εκ μέρους του Εθελοντικού Κοινωνικού Σωματείου “Στήριξις”, τόνισε ότι «η εκδήλωση με το έθιμο του Λαζάρου τηρείται εδώ και πολλά χρόνια στο Παραδοσιακό Σπίτι και η σημερινή δράση έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα με αποδέκτη τα Παιδιά και τους Νέους του Παραρτήματος και ευχαριστούμε όλους τους φορείς που συμβάλλουν σε αυτή τη δράση».

Η Κοινωνική λειτουργός στο ΚΑΠΗ Σούδας Λία Σκορδούλη σημείωσε ότι «φτιάχνουμε Λαζαράκια μαζί με τα παιδιά», ενώ η προϊσταμένη του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας, Κατερίνα Κουναλάκη επεσήμανε πως «θεωρούμε αυτονόητη την παρουσία μας – όπως και σήμερα – σε κάθε φιλανθρωπική δράση».