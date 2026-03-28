Πασχαλινή εκδήλωση µε τίτλο «Πασχαλινές αναµνήσεις από τη Σούδα του χθες» διοργανώνουν το Σάββατο 4 Απριλίου στις 16:00 µ.µ, στο Κρητικό Παραδοσιακό Σπίτι Σούδας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας, σε συνεργασία µε το ΚΑΠΗ Σούδας, τη ∆ηµοτική Ενότητα Σούδας και το Εθελοντικό Κοινωνικό Σωµατείο «Στήριξις».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η χορωδία του ΚΑΠΗ Σούδας θα ερµηνεύσει τα παραδοσιακά κάλαντα του Λαζάρου.

Τα παιδιά, µε την καθοδήγηση των µελών του ΚΑΠΗ, θα έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν και να ψήσουν τα παραδοσιακά «λαζαράκια» στον φούρνο του σπιτιού.

Παράλληλα, θα πραγµατοποιηθεί παρουσίαση των πασχαλινών εθίµων από τη φιλόλογο Βενιανάκη Μαρία, ενώ το Εθελοντικό Κοινωνικό Σωµατείο «Στήριξις» θα διοργανώσει εορταστικό παζάρι µε πασχαλινές λαµπάδες.