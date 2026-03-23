Πασχαλινά Bazaar από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και στα Χανιά

Για ακόμη μια χρονιά, ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανοίγει τις πόρτες των Πασχαλινών Bazaar σε ολόκληρη την Ελλάδα, γεμίζοντας γιορτινές γωνιές με μοναδικές, χειροποίητες δημιουργίες!

Με κεντρικό μήνυμα «Μια λαμπάδα … ένα Χαμόγελο!», ο Οργανισμός προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν υπέροχες πασχαλινές λαμπάδες, πρωτότυπα δώρα και στολίδια, φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από τους εθελοντές του Δημιουργικού Εργαστηρίου του Οργανισμού.

Στα Χανιά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

• 02/04 και 03/04 Δήμος Χανίων/ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Αγ. Γεώργιος ώρες λειτουργίας 9:00πμ-16.00μμ

• 06/04 έως 11/04/2026 Δήμος Χανίων/ Πλατεία 1866 ώρες λειτουργίας 9:00πμ-14:30μμ & 17:30μμ-21:00μμ