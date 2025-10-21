Παρουσίες από το παρελθόν, ίσως και το µέλλον;

Παρουσίες από το παρελθόν στη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του ∆. Στρατούλη (πρώην υπουργού την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ) και σήµερα στελέχους της “Ενωτική Πρωτοβουλία ΜΕΡΑ 25 / Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά”. Άνθρωποι που παρέµειναν στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν αποχώρησαν το 2015, έδωσαν το ‘‘παρών’’ στην παρουσίαση του βιβλίου. Όπως η τότε βουλευτής κα Βάλια Βαγιωνάκη, ο µετέπειτα γραµµατέας της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ – συνάδελφος στον ΟΤΕ του συγγραφέα, κ. Γιώργος Ζουρίδης, το πρώην µέλος της Νοµαρχιακής κ. Βασίλης Λιβάνιος. Ο κ. Στρατούλης στην αναφορά του στους πρώην συντρόφους του δεν απέκλεισε να ακολουθήσουν κοινές πορείες στο µέλλον αφού απεγκλωβίστηκαν από τις µνηµονιακές δυνάµεις. Πώς το αντιµετώπισαν οι ίδιοι; Αν κρίνουµε από τις αντιδράσεις τους σε όσα αναφέρθηκαν στην περίοδο εκείνη για κάποια ζητήµατα υπήρχε συγκατάβαση αλλά και διαφωνίες για πολλά άλλα… Το µέλλον θα δείξει!
