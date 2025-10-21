Παρουσιάστηκε στα Χανιά το βιβλίο του Δ. Στρατούλη

«8 μήνες που συντάραξαν την Ελλάδα»

Να αναδειχθεί η ιστορία «και από την πλευρά των ηττημένων της περιόδου αυτής» παράλληλα με την προοπτική για ένα διαφορετικό μέλλον, στοχεύει να επιτύχει το βιβλίο του Δημήτρη Στρατούλη (πρώην υπουργού την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ) και σήμερα στελέχους της «Ενωτική Πρωτοβουλία ΜέΡΑ 25 / Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά».

Το βιβλίο «8 μήνες που συντάραξαν την Ελλάδα Ιανουάριος – Αύγουστος 2015», παρουσιάστηκε το βράδυ της Δευτέρας στο χώρο του καφέ «Κήπος».

«Ηττημένοι ήταν αυτοί που επέμεναν μέχρι τέλους ότι έπρεπε να σεβαστεί η κυβέρνηση τη θέληση του λαού στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, η Αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και οι άλλες δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς που είχαμε δώσει μάχη και μέσα στο κόμμα και στο δρόμο. Την ιστορία δεν έπρεπε να την γράψουν μόνοι οι νικητές με ένα παραποιημένο τρόπο για να υπηρετήσουν πολιτικές στοχεύσεις αυτής της περιόδου 10 χρόνια μετά για την επαναφορά του Α. Τσίπρα στο προσκήνιο ως επικεφαλής μιας κεντροαριστερής πρωτοβουλίας, όχι ως εναλλακτική πρόταση στις αντιλαϊκές και αντικοινωνικές πολιτικές του Μητσοτάκη αλλά ως ένα κεντροαριστερό δεκανίκι του πολιτικού και κοινωνικού συστήματος».

Ο κ. Στρατούλης υπεραμύνθηκε του «όχι» στο δημοψήφισμα που. όπως είπε, μπορούσε να κρατήσει η τότε κυβέρνηση, να ακολουθήσει εναλλακτικούς δρόμους «που ήταν πολλοί και τους αναφέρω στο βιβλίο μου και όχι να συνθηκολογήσει με τους δανειστές της χώρας και να πνίξει στην κυριολεξία την ελπίδα του ανθρώπου ότι μπορούσαν τα πράγματα να πάνε διαφορετικά».

Στην ερώτηση μας για το αν υπήρχε ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξόδου από την ευρωζώνη από τη μεριά των διαφωνούντων καθώς η θέση των άλλων κομμάτων εξουσίας ήταν πως θα οδηγούσε σε περαιτέρω μείωση των λαϊκών εισοδημάτων ο κ. Στρατούλης απάντησε αρχικά και πως «αυτός ήταν ένας μύθος που δημιούργησαν οι κυρίαρχες δυνάμεις. Γιατί η ανατροπή των μνημονίων δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα τους, αντίθετα τα μνημόνια εξυπηρέτησαν την κερδοφορία τους.

Πρόσθεσε πως από τη στιγμή που οι δανειστές δεν επέτρεπαν την εφαρμογή του «έστω ισχνού προγράμματος της Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε ένα πλάνο “Β” ένα εναλλακτικό σχέδιο σύγκρουσης με τους δανειστές! Που σήμαινε ρήξη μαζί τους, αμφισβήτηση του ευρώ, προετοιμασία για εθνικό νόμισμα, διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους τους χρέους και εφαρμογή ενός εναλλακτικού- φιλολαϊκού προγράμματος για την αναστήλωση του λαού, της κοινωνίας, της ίδιας χώρας. Εμείς είχαμε πει τότε ότι δεν υπήρχε περί- πτωση καταστροφής της χώρας, όπως επικαλούνταν οι μνημονιακές δυνάμεις γιατί δυστυχώς με την απόφαση του ο ΣΥΡΙΖΑ προσχώρησε σε αυτό το “μπλοκ”, γιατί είχαν εξασφαλιστεί και τα τρόφιμα, και τα καύσιμα και τα φάρμακα για την μεταβατική περίοδο 6-8 μηνών που η χώρα θα περνούσε στο εθνικό νόμισμα, μέχρι να πάρει ανάπτυξη, να γίνει αναδιανομή υπέρ των φτωχότερων και να μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση από άλλες πηγές εκτός ευρωζώνης, ΔΝΤ κα. Αυτά ήταν υπόψιν του Πρωθυπουργού, της πλειοψηφία τους ΣΥΡΙΖΑ αλλά η επιλογή τους ήταν η συνθηκολόγηση».

Στην παρουσίαση του βιβλίου ο συντονιστής Νίκος Τζάρας έκανε λόγο για «τεκμηριωμένη περιγραφή» της περιόδου, ενώ η συνδικαλίστρια Αθηνά Γιαννουλάκη μίλησε για ένα έργο «γραμμένο με ευθύνη και τόλμη» στο οποίο καταγράφεται «η διολίσθηση προς τις θέσεις των δανειστών της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

Στο δίδαγμα της περιόδου του 2015 αναφέρθηκε ο φοιτητής Β. Πρασόπουλος υπογραμμίζοντας πως «όλα μπορούν να πάνε αλλιώς» και για μια «επιμονή στο μεταβατικό πρόγραμμα» που μπορεί να αποτελέσει ελπίδα για τον λαό.

Ο πρώην βουλευτής Μ. Κριτσωτάκης θυμήθηκε στιγμές από τα γεγονότα της εποχής που έζησε μαζί με τον συγγραφέα και τόνισε πως το αποτέλεσμα της ήττας εκείνων των ετών φάνηκε στα στοιχεία της Eurostat φέτος που φέρνουν τους Έλληνες στην τελευταία θέση πίσω και από τους Βούλγαρους.