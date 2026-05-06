Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου «Δράσεις Ενίσχυσης της Έρευνας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου η εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου “Δράσεις Ενίσχυσης της Έρευνας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης SUB2 “Πανεπιστήμια Αριστείας”.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση ανέδειξε τον σχεδιασμό με τον οποίο το Πανεπιστήμιο Κρήτης επενδύει στην ερευνητική αριστεία, ενισχύει τις υποδομές του και ταυτόχρονα επιδιώκει να συνδέεται ουσιαστικά με την κοινωνία, ανοίγοντας έναν ενεργό διάλογο με τους πολίτες, τους φορείς και την τοπική οικονομία.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα του έργου, με έμφαση στον σύγχρονο ερευνητικό εξοπλισμό που αποκτήθηκε, τις δράσεις που υλοποιήθηκαν καθώς και τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος σε τομείς αιχμής. Ακολούθησε προβολή σύντομου βίντεο, το οποίο αποτυπώνει τις νέες ερευνητικές δυνατότητες και τις καινοτόμες υποδομές του Πανεπιστημίου.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν δύο στρογγυλά τραπέζια που ανέπτυξαν τη διάσταση της σύνδεσης της έρευνας με την κοινωνία.
Στο πρώτο στρογγυλό τραπέζι δόθηκε έμφαση στους διαύλους επικοινωνίας που μπορεί να ανοίξει ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα με την τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν οι δράσεις συμμετοχικού σχεδιασμού που υλοποιήθηκαν από τη Μονάδα Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας “Μῆτις” του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέσα από θεματικά εργαστήρια (workshops) με τοπικούς φορείς καθώς και πρωτοβουλίες με τη συμμετοχή σχολικής κοινότητας. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε φοιτητές, τοπικές επιχειρήσεις και τον εντόπιο πληθυσμό, αποτυπώνοντας τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες της κοινωνίας ως προς τον ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη συμβολή του στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων.
Το δεύτερο στρογγυλό τραπέζι επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι νέες ερευνητικές υποδομές και οι καινοτόμες δραστηριότητες του Ιδρύματος ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, αναδείχθηκε η συμβολή της έρευνας σε πεδία όπως η υγεία, οι ψηφιακές τεχνολογίες, ο πολιτισμός και η βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και η δυναμική αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη στρατηγική κατεύθυνση του Πανεπιστημίου Κρήτης να λειτουργεί παράλληλα ως φορέας παραγωγής γνώσης αλλά και ως ενεργός συνομιλητής της κοινωνίας, ενισχύοντας τη διασύνδεση της έρευνας με τις πραγματικές ανάγκες και προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου.

* Οι δράσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU»

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

