Παρουσίαση βιβλίου του Ηλία Ευαγ. Μαζοκοπάκη

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και η Ένωση Πνευµατικών ∆ηµιουργών Χανίων συνδιοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου µε τίτλο: «Εγώ δε ειµί σκώληξ και ουκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένηµα λαού – Ερµηνευτικές προσεγγίσεις και σύγχρονες προεκτάσεις του ψαλµικού στίχου 21,7», του πλοιάρχου (ΥΙ) Ηλία Ευαγ. Μαζοκοπάκη Π.Ν., η οποία θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 20 Σεπτεµβρίου 2025 στις 19:00, στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

Για το βιβλίο θα µιλήσουν ο µητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ.κ. Κύριλλος, ο Γεώργιος Χρούσος (ακαδηµαϊκός – οµ. καθηγητής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ) και ο συγγραφέας. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο γενικός διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδηµίας Κρήτης ∆ρ Κωνσταντίνος Ζορµπάς.