Παρουσίαση βιβλίου στη Σητεία: «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στη Μολδαβία και τη Βλαχία»

Η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος διοργανώνει παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Tudor Dinu «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στη Μολδαβία και τη Βλαχία» τη ∆ευτέρα 30 Μαρτίου 2026 στις 20:00 µ.µ. στον χώρο της Στέγης (Β. Κορνάρου 97, Σητεία).

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί µε την παρουσία του συγγραφέα, ενώ για το βιβλίο θα µιλήσει η Όλγα Κατσιαρδή, οµότιµη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ.

Ένα σηµαντικό έργο που φωτίζει µια λιγότερο γνωστή πτυχή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, αποτελώντας την πρώτη ολοκληρωµένη µονογραφία για τη δράση της στις Παραδουνάβιες Ηγεµονίες.

Το βιβλίο «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στη Μολδαβία και τη Βλαχία» του καθηγητή του Πανεπιστηµίου Βουκουρεστίου Tudor Dinu έρχεται να καλύψει ένα σηµαντικό κενό τόσο στη ρουµανική όσο και στην ελληνική ιστοριογραφία, καθώς αποτελεί την πρώτη παγκοσµίως µονογραφία αφιερωµένη στη διεξαγωγή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 στη Μολδαβία και τη Βλαχία.

Συντάχθηκε µε βάση όλες τις πρωτογενείς πηγές της εποχής, ανεξαρτήτως γλώσσας (ρουµανικά, ελληνικά, τουρκικά, ρωσικά, γερµανικά, γαλλικά), και αξίζει να σηµειωθεί ότι αναπαριστά, χωρίς πάθη ή εθνικιστικές σκοπιµότητες, το έπος του αγώνα στις Παραδουνάβιες Ηγεµονίες, επισηµαίνοντας κάθε φορά τα αντικρουόµενα συµφέροντα των εµπόλεµων πλευρών.

Μολονότι πρόκειται για καθαρά επιστηµονικό σύγγραµµα, διακρίνεται για την αφηγηµατική του ζωντάνια, θυµίζοντας περιπετειώδες µυθιστόρηµα που κρατά αµείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη µέχρι το τέλος. Παράλληλα, διαθέτει και έναν «κινηµατογραφικό» χαρακτήρα, καθώς συνοδεύεται από εκατοντάδες στιγµιότυπα, προερχόµενα από περίπου ογδόντα τοποθεσίες στις Ρουµανικές Χώρες, όπου εκτυλίχθηκαν επεισόδια της Επανάστασης.

Το βιβλίο απέσπασε διθυραµβικές κριτικές από ειδικούς και αναδείχθηκε ιστορικό best seller της χρονιάς 2022 στη Ρουµανία.

Ο Tudor Dinu έχει δηµοσιεύσει στην Ελλάδα ακόµη δύο επιτυχηµένα ιστορικά λευκώµατα: Οι Φαναριώτες στη Βλαχία και τη Μολδαβία (εκδ. Πορφύρα, Βραβείο Ακαδηµίας Αθηνών 2018) και Μόδα και Πολυτέλεια στη Βλαχία της Ελληνικής Επανάστασης (εκδ. Ακρίτας), καθώς και το συναρπαστικό βιβλίο Τα λουτρά των Ρωµιών στις Παραδουνάβιες Ηγεµονίες. Μια εικονογραφηµένη ιστορία των λουτρών της Μολδοβλαχίας (εκδ. Πρώτη Ύλη, 2025).

Ο συγγραφέας (γεν. 1978) είναι τακτικός καθηγητής νεοελληνικών σπουδών του Πανεπιστηµίου Βουκουρεστίου και επίτιµος διδάκτορας του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. Έχει δώσει διαλέξεις και έχει διδάξει µαθήµατα ως προσκεκληµένος καθηγητής στα Πανεπιστήµια Αθηνών (Καποδιστριακό και Χαροκόπειο), Θεσσαλονίκης (Μακεδονία), Θράκης, Κύπρου, Βρυξελλών, Βερολίνου, Αµβούργου, Λουντ, Κρακοβίας, Μπρνό, Μπρατισλάβας, Σόφιας, Φιλιππούπολης, Κισινάου και Κιέβου, καθώς και σε πολιτιστικά ιδρύµατα και εταιρείες στην Ελλάδα (Κάλυµνος, Κάρπαθος, Κοζάνη, Λευκάδα κτλ.), Ιταλία, Αίγυπτο και Τουρκία. Τα τελευταία χρόνια συµµετείχε σε σηµαντικά διεθνή συνέδρια νεοελληνικών σπουδών (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Χανιά, Σητεία, Χίος, Πάρος, Κοµοτηνή, Λευκωσία, Παρίσι, Βιέννη, Γρανάδα, Λουντ, Βελίκο Τύρνοβο, Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Τιφλίδα).

Το 2014 εξελέγη και το 2018 και το 2023 επανεξελέγη γενικός γραµµατέας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών. Τα συγγράµµατα του αφιερωµένα σε θέµατα βυζαντινής και νεοελληνικής φιλολογίας, ιστορίας και πολιτισµού, καθώς και στον ελληνισµό των Παραδουνάβιων Ηγεµονιών είδαν το φως της δηµοσιότητας στη Ρουµανία, Ελλάδα, Κύπρο, Γαλλία, Τσεχία, Λετονία, Ουκρανία και Γεωργία. Επίσης, ο Tudor Dinu έχει µεταφράσει στα ρουµανικά τόσο έργα αρχαίων (Αριστοφάνης, Πλούταρχος, Ιάµβλιχος, Σενέκας, Πλίνιος ο Πρεσβύτερος), όσο και νεότερων (Γιάννης Ρίτσος, Νίκος Εγγονόπουλος, Ανδρέας Εµπειρίκος, Χρήστος Γιανναράς κτλ.) συγγραφέων. Είναι ο εκδότης της σειράς τόµων Neograeca Bucurestiensia.

Την Κυριακή των Βαΐων του 2018 χειροθετήθηκε από την Α. Θ. Παναγιότητα τον Οικουµενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολοµαίο σε Άρχοντα Υποµνηµατογράφο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.