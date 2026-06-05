Παρουσίαση βιβλίου στα Χανιά: «Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης»

Η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου, η Ένωση Προβολής του Έργου του από Κισάμου και Σελίνου Μητροπολίτη Ειρηναίου και η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων συνδιοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Παντελή Κατάκη, Φαρμακοποιού, με τίτλο «Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης, Νοσταλγικές αναμνήσεις ανθρώπων που έζησαν κοντά του» που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, ώρα 7.00 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Παρουσίαση: κ. Αντώνιος Βακάκης, Θεολόγος, Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου και Αντιπρόεδρος της Ένωσης. Αποσπάσματα διαβάζουν άνθρωποι που έχουν καταγράφει τις εμπειρίες τους στο βιβλίο. Σύντομη ομιλία: ο συγγραφέας κ. Παντελής Κατάκης, Φαρμακοποιός και Πρόεδρος της Ένωσης.

Είσοδος Ελεύθερη.

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