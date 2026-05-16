Παρουσίαση βιβλίου στα Χανιά με μαρτυρίες από τη Μάχη της Κρήτης

Την Τρίτη 19 Μάιου 2026 στις 19:30 µ.µ., στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Μαρτυρίες παιδιών από τη Μάχη της Κρήτης και την Κατοχή II».

Το δεύτερο βιβλίο της σειράς περιέχει µαρτυρίες των Εµµ. Αθητάκη, Χρ. Αννιτσάκη, Κων. Βουράκη, Ν. ∆ιακάκη, Λ. Καούνη, Ερ. Καψωµένου, Σ. Μιχελογιάννη, Ι. Μπατάκη, Α. Πλυµάκη, Κ. Ρεξάκη, Γ. Φουντουλάκη, Β. Χαρωνίτη, Χρ. Χουλιόπουλου, και εκδόθηκε µε τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Χανίων. Για το βιβλίο θα µιλήσουν η Ελευθερία Ζέη, αναπλ. καθηγήτρια Ιστορίας Παν/µίου Κρήτης και ο Γιάννης Σκαλιδάκης, Ε∆ΙΠ, Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης Παν/µίου Κρήτης. Αποσπάσµατα από το βιβλίο διαβάζει ο Νίκος Μπλαζάκης. Την εκδήλωση συντονίζει ο προϊστάµενος του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης, Κ. Φουρναράκης. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραµµα εκδηλώσεων για τη Μάχη της Κρήτης και συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Χανίων, το Ιστορικό Αρχείο Χανίων και το Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.