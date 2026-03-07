Παρουσίαση βιβλίου: «Περιπλανόµενος κινηµατογραφιστής»

Το βιβλίο «Περιπλανώµενος Κινηµατογραφιστής» (The Wandering Cinematographer), που αποτελεί την αυτοβιογραφία του βραβευµένου µε Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας Γουόλτερ Λάσαλι (1926–2017) και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πυξίδα της Πόλης και το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων, θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 17:00, στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης

Άνθρωπος της δράσης και του κινηµατογράφου, ο Λάσαλι υπήρξε κεντρική φιγούρα του Βρετανικού Νέου Κύµατος και του ρεύµατος Free Cinema. Ως πρωτοπόρος στη χρήση του φυσικού φωτισµού και των ελαφριών µηχανών λήψης, παρέµεινε πιστός στις ανεξάρτητες παραγωγές χαµηλού προϋπολογισµού.

Στην Ελλάδα έγινε παγκοσµίως γνωστός µέσα από τη στενή συνεργασία του µε τον Μιχάλη Κακογιάννη, η οποία κορυφώθηκε το 1964 µε το Όσκαρ Φωτογραφίας για την ταινία Αλέξης Ζορµπάς. Ο Λάσαλι συνδέθηκε άρρηκτα µε τα Χανιά, όπου επέλεξε να περάσει µεγάλο µέρος της ζωής του και όπου αναπαύεται πλέον οριστικά.

Για το βιβλίο θα µιλήσουν οι: Ορέστης Ανδρεαδάκης, (καλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης), Γιάννης Γκροσδάνης (κριτικός κινηµατογράφου), Κώστας Μαυρακάκης (αρχιτέκτονας) και Γιώργος Φρέντζος (κινηµατογραφιστής).

Συντονισµός: Ματθαίος Φραντζεσκάκης, εκδότης, διευθυντής Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων.