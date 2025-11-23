menu
20.1 C
Chania
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Παρουσίαση Βιβλίου Μανώλη Γ. Μπουζάκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων και οι Εκδόσεις Κίχλη διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου του Μανώλη Γ. Μπουζάκη, «Ο δρόμος του Ποσειδώνη. Αναμνήσεις ενός πλάνητα οδοιπόρου», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, ώρα 11.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιάννης Δημητρακάκης και ο Σκηνοθέτης και Συγγραφέας, Μιχάλης Βιρβιδάκης.
Αποσπάσματα θα διαβάσει η ηθοποιός, Μαρίνα Πανηγυράκη
Μουσική Συμμετοχή
Στέλλα Καναργιέλη, μουσικός – ηθοποιός
Δημήτρης Κιοστεράκης, ηθοποιός – τραγουδιστής
Ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στο Κίνημα του Ναυτικού, στο οποίο συμμετείχε ο συγγραφέας ως νεαρός Αξιωματικός του Π.Ν., με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τη Χούντα και να εγκλειστεί στο κολαστήριο του ΕΑΤ- ΕΣΑ. Αναφέρεται επίσης στο εμβληματικό αντιτορπιλικό «Βέλος» και στη σημασία της ιστορικής κίνησης του ηρωικού Κυβερνήτη του – τότε Αντιπλοιάρχου Νίκου Παππά – να εγκαταλείψει τη χουντική μας χώρα και να ζητήσει πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ με το σχετικό θέμα, παραγωγής ΕΡΤ, θα προβληθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Το βιβλίο εμπλουτίζεται με τις εμπειρίες του Συγγραφέα από την ενασχόλησή του στο χώρο του βιβλίου, στην ίδρυση του σημαντικού εκδοτικού οίκου «γνώση» και τους ανθρώπους των γραμμάτων και του στοχασμού που συνάντησε και τον σημάδεψαν. Τέλος αναφέρεται στο πέρασμά του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρουσιάζονται δημοσιεύματά του στον Τύπο και ταξιδιωτικές και πολιτικές επισημάνσεις του από χώρες της Ευρώπης και από κάποιες Δημοκρατίες της τέως Σοβιετικής Ένωσης.
Το πόνημά του κλείνει με πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία και αναμνήσεις του για τόπους, ήθη, έθιμα και εποχές που λησμονήθηκαν ή χάθηκαν»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum