Παρουσίαση βιβλίου για τον Walter Lassally

Παρουσίαση του βιβλίου «Περιπλανόµενος Κινηµατογραφιστής» (αυτοβιογραφία του βραβευµένου µε Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας Walter Lassally) θα γίνει την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 στις 19:00 στο Ίδρυµα Μιχάλης Κακογάννης στην οδό Πειραιώς 206, στην περιοχή Ταύρος Αττικής.

Για το βιβλίο θα µιλήσουν οι: ∆ηµήτρης ∆ουλγερίδης, ∆ηµοσιογράφος «ΤΑ ΝΕΑ», Κώστας Μαυρακάκης, αρχιτέκτονας, επιµελητής της έκδοσης, Γιώργος Φρέντζος, κινηµατογραφιστής.

Χαιρετισµούς θα απευθύνουν οι: Ξένια Καλδάρα, Πρόεδρος ∆.Σ. και Γενική ∆ιευθύντρια Ιδρύµατος «Μιχάλης Κακογιάννης», Μαρία Κοµνηνού, πρόεδρος ∆Σ «Ταινιοθήκη της Ελλάδας»

Συντονισµός: Ματθαίος Φραντζεσκάκης, εκδότης, ∆ιευθυντής Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων.

Θα ακολουθήσει η προβολή του ντοκιµαντέρ «Walter the Greek» [ 65΄ / 2005] Σκηνοθεσία Ηλίας Γιαννακάκης. Την προβολή θα προλογίσει ο σκηνοθέτης.

Την εκδήλωση διοργανώνουν το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων και οι εκδόσεις ΠΕΚ – Πυξίδα της Πόλης σε συνεργασία µε το ίδρυµα Κακογιάννης, το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης και τον Φιλολογικό Σύλλογο Χανίων «ο Χρυσόστοµος».