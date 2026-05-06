Παρουσίαση βιβλίου Αριας Αθανασάκη

Παρουσίαση του νέου βιβλίου – μυθιστορήματος της Αριας Αθανασάκη: «Ταξίδι από την αρχή» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Porto Veneziano στο λιμάνι. Θα μιλήσουν η ψυχολόγος Ελευθερία Πολυζώη, η φιλόλογος Βίκυ Παπαναγιώτου και ο ψυχολόγος Αναστάσιος Χαραλαμπάκης.