Παρουσίαση βιβλίου Άντζελας Γκερέκου στα Χανιά

Το βιβλίο «Γεύσεις & Μνήµες» της Άντζελας Γκερέκου, παρουσιάζεται την Κυριακή 2 Νοεβρίου στο ιστορικό καφέ Κήπος στα Χανιά, στις 8 µ.µ.

Όπως αναφέρει η συγγραφέας και π. υπουργός, το βιβλίο είναι «ένα νοσταλγικό ταξίδι στις γνώριµες γεύσεις της ζωής µου. Στον τόπο που γεννήθηκα και µεγάλωσα, την Κέρκυρα».

Η ίδια προσθέτει πως «η παρούσα έκδοση είναι ένας φόρος τιµής σε όλα εκείνα τα βιώµατα, τις µυρωδιές, τις στιγµές και τα συναισθήµατα που µε διαµόρφωσαν. Με την πεποίθηση ότι η γευστική µνήµη είναι η πιο ζωντανή µνήµη του ανθρώπου, και τη σκέψη πως ο καθένας µας έχει µια δική του «συνταγή» που χαράζει τον χάρτη της καρδιάς του, µοιράζοµαι µαζί σας αυτό το γευστικό, αλλά πάνω απ’ όλα βιωµατικό ταξίδι».

Μέσα στις σελίδες του βιβλίου θα βρείτε αναφορές στον σύντροφο της ζωής της Τόλη Βοσκόπουλο αλλά και γεύσεις από λουκουµάδες µε µέλι και κανέλα, παστιτσάδα µε κόκορα αλανιάρη, σοφρίτο µε σκόρδο και µπόλικο µαϊντανό, αυγοφέτες πασπαλισµένες µε ζάχαρη, κοτόπουλο λεµονάτο, χαλβά και πολλές ακόµη οικογενειακές συνταγές.