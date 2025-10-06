menu
Παρουσίαση βιβλίων Βούλας Λαµπροπούλου στον Βοτανικό Κήπο Κρήτης

Ηλίας Κάκανος
Ηλίας Κάκανος
0

» «Τα Άνθη στην Αρχαία Ελλάδα» και «Περικαλλείς Κήποι στο Βυζάντιο»

Με φόντο τον Βοτανικό Κήπο στον Φουρνέ, έγινε χθες στα Χανιά η παρουσίαση των βιβλίων της καθηγήτριας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Βούλας Λαµπροπούλου, µε τίτλο «Τα Άνθη στην Αρχαία Ελλάδα» και «Περικαλλείς Κήποι στο Βυζάντιο» και τα δύο εκδόσεων του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Με δήλωσή της στα «Χ.Ν.» η συγγραφέας υπογράµµισε ότι «ήρθα στην Κρήτη γιατί άκουσα για τον Βοτανικό κήπο που περιέχει φυτά και βότανα και διάφορα άλλα είδη του κρητικού δάσους και όχι µόνο και ήθελα να τα γνωρίσω γνωρίζοντας ταυτόχρονα και την Κρήτη αλλά ιδιαίτερα την χλωρίδα του νησιού. Εγώ φυσικά αναφέροµαι για τα άνθη στην αρχαία Ελλάδα», σηµείωσε ενώ στη συνέχεια διάβασε ένα απόσπασµα από το βιβλίο της: «Με µια επιστήµη, όπως είναι η Βοτανική, που τόσο καιρό ραγδαία εξελίσσεται και κάνει τεράστια πρόοδο και άλµατα  – όχι βέβαια προς το καλύτερο – που γίνονται αλλαγές και ανακατατάξεις ανατρέπονται θεωρίες µε την βοήθεια της τεχνολογίας και των σηµερινών επιτευγµάτων, του DNA, της Παλαιοβοτανικής, των ευρηµάτων γύρης, φύλλων, κλάδων, καρπών, κλπ. και δηµιουργούνται εκατοµµύρια ποικιλιών, είναι δύσκολη η προσέγγιση και η περιγραφή φυτών και ανθέων µε τη βοήθεια κειµένων ή αρχαιολογικών ευρηµάτων και η ταύτισή τους µε τα σηµερινά».

Συνεχίζοντας η κυρία Λαµπροπούλου επεσήµανε ότι «µόνο µε τη βοήθεια πολλών επιστηµών και τεχνολογιών και τη συνεργασία ερευνητών διαφόρων κλάδων της επιστήµης θα ήταν δυνατόν ίσως να ισχυριστώ ότι πρόσθεσα κάτι νέο και επαναστατικό µε το παρόν µου πόνηµα».

Την συγγραφέα συνόδευε ο καθηγητής βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης Στέργιος Πυρίντσος ο οποίος σηµείωσε ότι «το βιβλίο για την αρχαία Ελλάδα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ενας αναγνώστης ο οποίος δεν έχει επιτηδευµένο µάτι µπορεί να το δει σαν µια απλή αποδελτίωση στοιχείων  από της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας που αφορούν τα φυτά. Είναι πιο δύσκολο πόνηµα, παρέχει περισσότερα πράγµατα από αυτά τα οποία µπορεί να δει κανείς και τα οποία θα έβλεπε πολύ επιπόλαια, αυτά θα προσπαθήσουµε λίγο να τα παρουσιάσουµε και να τα πούµε ούτως ώστε να µπορεί να καταλάβει κανείς περισσότερο την ουσία».

Στην παρουσίαση των βιβλίων παραβρέθηκε εκ µέρους της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων η κυρία Σοφία Μαλανδράκη – Κρασουδάκη η οποία δήλωσε ότι «η κυρία Βούλα Λαµπροπούλου επέλεξε τον Βοτανικό Κήπο Κρήτης για την παρουσίαση των βιβλίων της στην Κρήτη. Το περιβάλλον απόλυτα εναρµονισµένο µε τη θεµατολογία των βιβλίων. Πολύτιµη γραφή, θησαυρός για όλους µας. Αξίζουν συγχαρητήρια πολλά και στον κ, Πέτρο Μαρινάκη που µέσα από τον Βοτανικό Κήπο Κρήτης, µας θυµίζει καθηµερινά την ουσιαστική επικοινωνία µε τη φύση».

type museum