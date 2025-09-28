Παρουσίαση βιβλίων: «Τα Άνθη στην Αρχαία Ελλάδα» και «Περικαλλείς Κήποι στο Βυζάντιο»

Τα βιβλία της καθηγήτριας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Βούλας Λαµπροπούλου µε τίτλο «Τα Άνθη στην Αρχαία Ελλάδα» και «Περικαλλείς Κήποι στο Βυζάντιο» θα παρουσιαστούν την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 στις 11:30 το πρωί στον Βοτανικό Κήπο Κρήτης (επαρχιακή οδός Χανίων – Οµαλού Σκορδαλού Πλατανιά).

Χαιρετισµό θα απευθύνει ο διευθυντής του Βοτανικού Κήπου Κρήτης Πέτρος Μαρινάκης, τα βιβλία θα παρουσιάσει ο καθηγητής βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης Στέργιος Πυρίντσος, ενώ οµιλία θα πραγµατοποιήσει η οµ. καθηγήτρια Φιλοσοφίας και Γυναικείων Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών Βούλα Λαµπροπούλου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, που πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, θα υπάρχει δωρεάν είσοδος στον βοτανικό κήπο και προσφορά αναψυκτικών.