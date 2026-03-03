Παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Σφηνιά, «Κούντουρο»

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, η Ένωση Σφακιανών Π.Ε. Χανίων και ο εκδοτικός οίκος «ΣΕΙΣΤΡΟΝ» συνδιοργανώνουν, όπως ανακοινώθηκε, την παρουσίαση του βιβλίου «ΚΟΥΝΤΟΥΡΟ» του Νίκου Σφηνιά, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, ώρα 20:00, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «ο Νίκος Σφηνιάς από τα Νομικιανά Σφακίων, δικηγόρος και μουσικός, παρουσιάζει την πρώτη συγγραφική του προσπάθεια, με μαντινάδες και ποιήματα, εμπνεόμενος από την ομορφιά και τις αξίες του τόπου του, την κρητική ντοπιολαλιά αλλά και τους μεγάλους της κρητικής ποίησης, στους ώμους των οποίων πάτησε για να συνθέσει το «ΚΟΥΝΤΟΥΡΟ».

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι:

Ρούλα Βουράκη, φιλόλογος, συγγραφέας

Αντώνης Μαρτσάκης, μουσικός

Σταύρος Τζανής, κοινωνιολόγος, συγγραφέας

Ανδρέας Αεράκης, μουσικός παραγωγός, εκδότης

Είσοδος ελεύθερη»