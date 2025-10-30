Η παρουσίαση του βιβλίου του Γαβριήλ Κουρή, με τίτλο «Εκθέσεις Εμπειρογνωμόνων για την Πολιτική Υγείας στην Ελλάδα: 1920-2000», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαζήση, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18.30 στην αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το βιβλίο διερευνά και αναλύει τις σημαντικότερες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για την πολιτική υγείας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, αναδεικνύοντας τις διαχρονικές προκλήσεις και αδυναμίες του συστήματος υγείας και τις προσπάθειες μεταρρύθμισής του υπό το πρίσμα των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών συνθηκών κάθε εποχής. Εξετάζει τη συμβολή των εκθέσεων αυτών στον σχεδιασμό πολιτικών υγείας και στον εκσυγχρονισμό του υγειονομικού συστήματος, προσφέροντας μια συνολική αποτίμηση της εξέλιξης της πολιτικής υγείας στην Ελλάδα.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης ένα Επίμετρο του αείμνηστου Τάσου Φιλαλήθη, Ομότιμου Καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής και Προγραμματισμού Υγείας, το οποίο προσφέρει μια πολύτιμη συμβολή στη μελέτη και αποτίμηση της ιστορικής πορείας της πολιτικής υγείας στη χώρα μας.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

• Χρήστος Λιονής | Ομότιμος Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

• Νικόλαος Παπαδάκης | Καθηγητής & Διευθυντής Κέντρου Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

• Εμμανουήλ Συμβουλάκης | Αναπληρωτής Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Διευθυντής Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Εύη Γαρεδάκη, Προϊσταμένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Γαβριήλ Α. Κουρής είναι Κοινωνικός και Πολιτικός Επιστήμονας (M.Sc., Ph.D.), Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα Πολιτικής Υγείας, με ειδίκευση στον σχεδιασμό και την ανάλυση δημόσιων πολιτικών και στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση, την κοινωνική διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία σε ανώτερες διοικητικές θέσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ έχει διατελέσει και επιστημονικός σύμβουλος σε θέματα πολιτικών υγείας. Η ερευνητική και συγγραφική του δραστηριότητα περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, συνέδρια και πλούσια αρθρογραφία, καλύπτοντας κρίσιμα πεδία της δημόσιας πολιτικής, με έμφαση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Πολιτική Υγείας και την Κοινωνική Πολιτική»