Παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη στα Χανιά

Οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Μεγάλη Επιστροφή» του Αλέξη Πατέλη, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου και ώρα 20:00, στο Κήπος Καφέ, στα Χανιά (εντός Δημοτικού Κήπου Χανίων).
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
• Ντόρα Μπακογιάννη, Βουλευτής Χανίων, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Πρόεδρος Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
• Χρήστος Χωμενίδης, Συγγραφέας
και ο συγγραφέας του βιβλίου Αλέξης Πατέλης, Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (2019-2024)
Οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Μεγάλη Επιστροφή» του Αλέξη Πατέλη, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου και ώρα 20:00, στο Κήπος Καφέ, στα Χανιά (εντός Δημοτικού Κήπου Χανίων).
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