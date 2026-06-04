Παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη στα Χανιά

Οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Μεγάλη Επιστροφή» του Αλέξη Πατέλη, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου και ώρα 20:00, στο Κήπος Καφέ, στα Χανιά (εντός Δημοτικού Κήπου Χανίων).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

• Ντόρα Μπακογιάννη, Βουλευτής Χανίων, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Πρόεδρος Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

• Χρήστος Χωμενίδης, Συγγραφέας

και ο συγγραφέας του βιβλίου Αλέξης Πατέλης, Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (2019-2024)