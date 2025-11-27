menu
Πολιτισμός

Παρουσίαση του βιβλίου «Η κραυγή – Ένας ελεύθερος άνθρωπος» του Γ. Σταφυλαράκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Οι Εκδόσεις Ραδάμανθυς παρουσιάζουν το ιστορικό μυθιστόρημα του Γιώργου Σταφυλαράκη «Η κραυγή – Ένας ελεύθερος άνθρωπος» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Θα μιλήσουν για το βιβλίο οι:

Γιώργος Μαυρογένης, εκπαιδευτικός

Σήφης Μιχελογιάννης, πρώην βουλευτής Χανίων, πρώην πρόεδρος του Ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη

Αλκιβιάδης Πενταράκης, ερευνητής λαϊκής παράδοσης

Μιχάλης Φραγκεδάκης, ερευνητής λαϊκής παράδοσης

& ο συγγραφέας του βιβλίου Γιώργος Σταφυλαράκης

Συντονίζει η Κωνσταντίνα Χαριτάκη, συγγραφέας, εκπαιδευτικός

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «από τις ψηλές κορφές των Λευκών Ορέων, μέχρι τις βαθύτερες χαράδρες της ψυχής. «Η Κραυγή» είναι η ιστορία ενός ελεύθερου ανθρώπου – κι ενός παρελθόντος που ζητά εξιλέωση. Όταν η εγγονή ζητά να μάθει, ο παππούς αρχίζει να θυμάται. Και η σιωπή χρόνων, γίνεται αφήγηση…

Το βιβλίο είναι γραμμένο στη ντοπιολαλιά της Κρήτης – μια γλωσσική επιλογή που προσδίδει αυθεντικότητα και συγκίνηση στο κείμενο. Οι εικόνες του τοπίου, οι ήχοι, οι άνθρωποι, η ψυχή της κρητικής γης ζωντανεύουν στις σελίδες του.

Με φόντο την άγρια και επιβλητική φύση της Κρήτης, ο συγγραφέας Γιώργος Σταφυλαράκης παρουσιάζει ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα βασισμένο σε πραγματική αφήγηση. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της προσωπικής ιστορίας, της επιβίωσης και της σιωπής. Ο Μάρκος, ένας παλιός πολεμιστής και άνθρωπος της πέτρας και της μοναξιάς, κουβαλάει μέσα του τις πληγές του εμφυλίου και τη σιωπηλή ενοχή χρόνων. Όταν η εγγονή του επιστρέφει στο χωριό, η ιστορία αρχίζει να ξετυλίγεται, οδηγώντας τον αναγνώστη σε ένα ταξίδι μνήμης και λύτρωσης.

Δεν είναι απλώς η ιστορία ενός ανθρώπου.

Είναι η φωνή μιας γενιάς.

Ο Γεώργιος Σταματίου Σταφυλαράκης γεννήθηκε το 1953 στο χωριό Βατόλακκο του νομού Χανίων της Κρήτης. Εργάστηκε στο Εμπορικό ναυτικό και στην συνέχεια στην ΔΕΗ. Ως συνταξιούχος πλέον είχε το χρόνο και την μπόρεση να ασχοληθεί με διάφορες παραδοσιακές τέχνες. Τριανταπέντε χρόνια συμμετέχει σε ομάδες ριζίτικου τραγουδιού. Παράλληλα έχει ασχοληθεί με την κεραμική, την ζωγραφική και την κατασκευή ξύλινων αντικειμένων. Τελευταία ανακαλύπτει τα μυστικά του ασημωτού μαχαιριού. Τα πρώτα βήματα στο γράψιμο τα έκανε δημιουργώντας έναν οδηγό προκειμένου να διευκολύνει τη διδασκαλία και την εκμάθηση του ριζίτικου τραγουδιού, ταξινομώντας τα τραγούδια αυτά ανά σκοπό. Στην συνέχεια έγραψε το βιβλίο “Γράμμα στα δισέγγονα”. Το μυθιστόρημα “Η ΚΡΑΥΓΗ” αποτελεί την πρώτη του ολοκληρωμένη συγγραφική απόπειρα που εκδίδεται»

