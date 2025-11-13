Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΑΝΕΜΟΣ”, συνδιοργανώνουν Ημερίδα και Παρουσίαση του προγράμματος “Blue Green Paths” με θέμα «Άσκηση στη Φύση – Ευεξία – Υγεία», την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00, στο Πολύκεντρο Βουκολιών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος και έχει ως στόχο την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας μέσω της άσκησης στη φύση, αναδεικνύοντας τη θεραπευτική και ψυχολογική αξία της επαφής με το φυσικό περιβάλλον.

Η ημερίδα περιλαμβάνει εισηγήσεις από εξειδικευμένους επιστήμονες στους τομείς της ψυχολογίας, της ευεξίας και της οικοψυχολογίας:

🔹 Πρόγραμμα Εισηγήσεων

• Παρουσίαση του Προγράμματος “Άσκηση στη Φύση – Υγεία Ευεξία”

Λίνα Ψούνη, Ψυχολόγος – Γυμνάστρια

• Η θεραπευτική δύναμη της φύσης στην ευεξία: Μια οικοψυχολογική προσέγγιση

Κλειώ Αποστολάκη, Οικοψυχολόγος

• Βασικές αρχές ψυχικής υγείας

Στέλλα Ψούνη, Ψυχολόγος

Μέσα από το πρόγραμμα “Blue Green Paths”, ο Δήμος Πλατανιά επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία σχετικά με τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον και τη συμβολή της στην ψυχική ισορροπία, την ευεξία και την ποιότητα ζωής των πολιτών»