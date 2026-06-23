Παρουσίαση του περιοδικού «Εν Χανίοις» στο ΚΑΜ

Η παρουσίαση της ετήσιας έκδοσης του περιοδικού «Εν Χανίοις» του δήμου Χανίων, που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις του συμποσίου «Μίκης Θεοδωράκης: παρόν και μέλλον» που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά τον Δεκέμβριο του 2025 θα γίνει σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου ώρες 20:00-21:00 στο Μεγάλο Αρσενάλι.

Συνομιλούν: Γιάννης Γιαννακάκης, αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Χανίων, Ματθαίος Φραντζεσκάκης , πρόεδρος Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, διευθυντής του Φεστιβάλ κινηματογράφου Χανίων και εκδότης, Βαρβάρα Περράκη, φιλόλογος.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων / Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ

ΚΑΙ ΤΗ ΡΟΥΛΑ ΒΟΥΡΑΚΗ

Επίσης, σήμερα Τρίτη και ώρες 21:00-22:00 στο Μεγάλο Αρσενάλι – Αίθουσα 2, ο συγγραφέας και ιστορικός ερευνητής Χρήστος Μαχαιρίδης και η φιλόλογος και συγγραφέας Ρούλα Βουράκη συζητούν για την αναβίωση της θρυλούμενης ιστορίας του φρουρού της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη τον Απρίλιο του 1941, με την ευκαιρία της έκδοσης της έρευνάς του για τον Κωνσταντίνο Κουκίδη.

Συνδιοργάνωση: Εκδόσεις Έρεισμα