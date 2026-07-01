Παρουσίαση των βιβλίων του Αριστείδη Αρχοντάκη στο φεστιβάλ βιβλίου Χανίων

Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο πολυσχιδές λογοτεχνικό έργο του Χανιώτη συγγραφέα Αριστείδη Αρχοντάκη, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων.

Η εκδήλωση με τίτλο «Ανάμεσα στη Φυσική και τη λογοτεχνία…» προσέλκυσε το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού,.

Στο πάνελ της παρουσίασης, εκτός από τον ίδιο τον συγγραφέα, συμμετείχαν ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Μιχάλης Λαζαρίδης και η εικαστικός Χρυσούλα Σκεπετζή, οι οποίοι ξεδίπλωσαν με βαθιά ευαισθησία και επιστημονική προσέγγιση το σύμπαν του δημιουργού.

Η κα Σκεπετζή σημείωσε ότι «ο Αριστείδης Αρχοντάκης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις στο κοινό της Κρήτης, καθώς τα διηγήματα του, έχουν ήδη αφήσει ένα πολύ ξεχωριστό, αυθεντικό αποτύπωμα στα σύγχρονα γράμματα. Η γραφή του μοιάζει με τοπίο των Χανίων, αφού έχει τη δωρικότητα του βράχου αλλά και την ευαισθησία της θάλασσας. Απόψε, ξεφυλλίζοντας τα βιβλία του που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Σμίλη και Έρεισμα, θα προσπαθήσουμε να ξεκλειδώσουμε αυτά τα «μικρά γλυκά τίποτα» της καθημερινότητάς μας, που ο συγγραφέας φυλάει με τόση φροντίδα στις σελίδες του. Ο Αριστείδης γεφυρώνει δύο κόσμους που όπως λέει το θέμα του φεστιβάλ. Είναι δυο κόσμοι σε σύγκρουση, αφού εκ πρώτης όψεως αυτοί οι κόσμοι μοιάζουν ασύμβατοι. Έχοντας σπουδάσει Φυσική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, μεταφέρει την ακρίβεια των θετικών επιστημών στο χαρτί, ντύνοντάς τη όμως, με μια βαθιά, διεισδυτική ανθρώπινη λογοτεχνική ευαισθησία. Μια μοναδική λογοτεχνική γεωμετρία των ανθρωπίνων σχέσεων. Η βαθιά ανθρώπινη ψυχογραφία έρχεται να συναντήσει την ακρίβεια της Φυσικής. Η διπλή του αυτή ιδιότητα επηρεάζει τη δομή, την παρατηρητικότητα και την καθαρότητα του λόγου του».

Ο κ. Λαζαρίδης υπογράμμισε ότι «τα κείμενα του Αριστείδη περιγράφουν ρεαλιστικές καταστάσεις. Εκφράζουν το μεγαλείο της φύσης, την ομορφιά και την ευθραυστότητα των ανθρώπων, την ευαισθησία των ζώων, την ποίηση της ζωής και τη δραματικότητα της καθημερινότητας, τη χαρά και το μεγαλείο της ζωής. Γράφει για πράγματα που τον συγκινούν και το όραμά του ενισχύεται από την γνώση του, τη μνήμη του και την αρχική του ευαισθησία. Eργάζεται αυτόνομος μέσα από έναν κόσμο που σε μεγάλο βαθμό ο ίδιος δημιούργησε, αυτάρκης, προσπαθώντας να κατανοήσει τον εαυτό του αλλά με αγάπη στον άνθρωπο. Και θα συνεχίζει να γράφει μια και προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τη γραφή».