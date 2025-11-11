menu
Παρουσίαση προγράμματος «Βιώσιμες Βιβλιοθήκες» στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων

Ηλίας Κάκανος
Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι η επίσημη παρουσίαση του διεθνούς προγράμματος «Βιώσιμες Βιβλιοθήκες», στο οποίο συμμετέχουν ως οι μοναδικοί εκπρόσωποι της Ελλάδας ο Δήμος Χανίων και η Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Οπως τόνισε στα “Χανιώτικα νέα” η προϊσταμένη της Δημ. Βιβλιοθήκης Βιβή Χουδαλάκη «η βιβλιοθήκη μας επιλέχθηκε ως η μοναδική βιβλιοθήκη που εκπροσωπεί την Ελλάδα στο διεθνές πρόγραμμα φιλοξενίας «Βιώσιμες Βιβλιοθήκες» του Ινστιτούτου Γκαίτε. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη, καθώς μπαίνουμε σε έναν ευρωπαϊκό διάλογο με δέκα βιβλιοθήκες από ισάριθμες χώρες. Ο στόχος είναι να ανταλλάξουμε εμπειρίες και καλές πρακτικές για το πως η βιβλιοθήκες μπορούν να λειτουργήσουν ως πυρήνες βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής αλλαγής».
Συνεχίζοντας η κυρία Χουδαλάκη επεσήμανε ότι «από σήμερα (χθες) Δευτέρα 10 έως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου υλοποιούμε σειρά δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συμμετοχικών εργαστηρίων.
Υποδεχόμαστε στα Χανιά την Δομνίκη Βαγιάτη, ψυχοπαιδαγωγό και διαχειρίστρια Περιβαλλοντικών έργων που συνεργάζεται με την Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας».
Από μεριάς της η κυρία Βαγιάτη τόνισε ότι «είμαι υπεύθυνη για το κομμάτι της συνεργασίας της βιβλιοθήκης με το σχολείο. Μαζί με τη Δ’ τάξη του Δημοτικού σχολείου Σούδας που γειτνιάζει με τη βιβλιοθήκη θα μάθουμε διάφορα πράγματα για το περιβάλλον θα ξεδιπλώσουμε έννοιες και πρακτικές και μαζί με τα παιδιά θα φτιάξουμε από το μηδέν έναν λαχανόκηπο στην αυλή έξω από την βιβλιοθήκη της Σούδας, ενώ σταδιακά θα εμπλακούν και οι γονείς των παιδιών».

