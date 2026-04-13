Παρουσίαση ποιητικής συλλογής: «Ο τόπος, ξένε, που ζητάς»

Οι εκδόσεις Βακχικόν και το βιβλιοπωλείο Comixadiko διοργανώνουν την παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του Άγγελου Παλλικαρδάκη µε τίτλο «Ο τόπος, ξένε, που ζητάς».

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Πολιτιστικών ∆ράσεων Περιβολίων, στην Πλατεία Περιβολίων, στα Χανιά.

Για το βιβλίο θα µιλήσουν ο Αντώνης Λιοδάκης, ψυχίατρος, και ο Γιώργος Γεωργακάκης, δηµοσιογράφος, ενώ τον συντονισµό της παρουσίασης θα έχει ο Γιώργος Παπασηφάκης.

Η ποιητική συλλογή «Ο τόπος, ξένε, που ζητάς» αποτελεί µια στοχαστική διαδροµή σε ζητήµατα ταυτότητας, αναζήτησης και εσωτερικής περιπλάνησης, αναδεικνύοντας τη δύναµη της γλώσσας να αποτυπώνει το άρρητο και να γεφυρώνει το προσωπικό µε το συλλογικό βίωµα.