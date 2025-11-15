Παρουσίαση ποιητική συλλογής της Ζωής ∆ικταίου

Οι Εκδόσεις Μετρονόµος σε συνδιοργάνωση µε την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων διοργανώνουν την Τετάρτη 26 Νοεµβρίου στις 19:00 στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων (αίθουσα ∆ιοικητικού Συµβουλίου), παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Ζωής ∆ικταίου: «Αύριο, µια Ελένη», σε µια βραδιά αφιερωµένη για την εξάλειψη της έµφυλης βίας

Για το βιβλίο θα µιλήσουν οι:

– Πεντάρη – Χαλαµπαλάκη Άννα, νηπιαγωγός.

– Κωνσταντίνα Γεωργαντά, εκπαιδευτικός, ποιήτρια, ακαδηµαϊκή ερευνήτρια.

Στο χώρο της εκδήλωσης θα εκτίθενται έργα αφιερωµένα στη γυναίκα από τη ζωγραφική οµάδα «Η Παρέα των Χρωµάτων» µε πίνακες ζωγραφικής µε θέµα «Ελένη, µια γυναίκα του χθες, του σήµερα, του αύριο» σε επιµέλεια του ζωγράφου Γιώργου Τζεγιαννάκη.

Την εκδήλωση θα συνοδέψει µουσικά η Πολύµνια Κοτσώνη.

Συντονισµός: Άννα Κοτσώνη, οικονοµολόγος.