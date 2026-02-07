Παρουσίαση λεξικού Ρεθυµνιώτικου ιδιώµατος

Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας παρουσιάζει στο Ρέθυµνο, στο Φοιτητικό Στέκι Ξενία, τη ∆ευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, στις 17:30, το Ερµηνευτικό και Ετυµολογικό Λεξικό του Ρεθυµνιώτικου Γλωσσικού Ιδιώµατος του Μελέτιου ∆ρετουλάκη, Φιλολόγου, πρώην Λυκειάρχη.

Το Λεξικό έχει εκδοθεί από τον Εκδοτικό Οργανισµό Πάπυρος και έχει βραβευτεί από την Ακαδηµία Αθηνών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

– 17:30 Καλωσόρισµα από το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας και χαιρετισµοί από τους εκπροσώπους Αρχών και Φορέων καθώς και από τον Μανόλη ∆ρετουλάκη, γιου του Μελέτιου ∆ρετουλάκη.

– 18:00 Νίκος Παπαδογιαννάκης, Οµότιµος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, «Το Λεξικό του Ρεθυµνιώτικου Γλωσσικού Ιδιώµατος του Μελέτιου ∆ρετουλάκη»

– 18:20 Γεώργιος Φρυγανάκης, Φιλόλογος, «Στη σκια µιας Λεξικογραφίας»

– 18:40 Κώστας Μουτζούρης, Φιλόλογος, «Ένα ακόµη Λεξικό, που έλειπε από τα λεξικά της Κρήτης»

– 19:00 – 19:20 Παρεµβάσεις.

Την εκδήλωση θα συντονίζει ο Βαγγέλης Βασσάλος, Φιλόλογος, Ταµίας του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας.