Παρουσίαση µιας ξεχωριστής έκδοσης από το Γυμνάσιο Αλικιανού

Γιώργος Κώνστας
Το µοναδικό πάντρεµα λογοτεχνίας και σκίτσου, πεζού κειµένου και ποίησης, χρωµάτων και σχηµάτων όπως αποτυπώνεται στο βιβλίο: «Η λογοτεχνία της Γ΄ Γυµνασίου µε τη µατιά µας Μαθήτριας», παρουσιάστηκε το βράδυ της ∆ευτέρας στο χώρο του ΚΑΜ από το Γυµνάσιο Αλικιανού.

Πρόκειται για µια εξαιρετική έκδοση για την οποία εργάστηκε η µαθήτρια Μαρία Πισσαδάκη που παρουσιάστηκε ενώπιον µαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και όχι µόνο, ενώ παράλληλα προβλήθηκε ένα βίντεο µε τη θεατρική οµάδα του σχολείου να κάνει θεατρικό σκετς τις ιστορίες του βιβλίου!

Ο Ερωτόκριτος, το γιοφύρι της Άρτας, ποιήµατα του Καρυωτάκη και του Καβάφη, ο Θούριος του Ρήγα, το “Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι” του ∆. Σολωµού αποτυπώνονται µε σκίτσα και κείµενο στην πολύ προσεγµένη έκδοση.

«Χάρις στη καθηγήτρια µας την κ. Ελπίδα Χελιουδάκη, αυτή ήταν η έµπνευση µου για το βιβλίο» µας είπε η δηµιουργός Μαρία Πισσαδάκη (που φέτος φοιτά στην Α΄ Λυκείου του Πειραµατικού Χανίων) για το πως αποφάσισε να προχωρήσει στην εργασία αυτή,. Η Μαρία είχε ταλέντο από µικρή στο σκίτσο και πάντα λάτρευε τη λογοτεχνία. «Επέλεξα να κάνω διάφορα σκίτσα, διαφορετικά για την κάθε ιστορία ώστε να µπορούν να την αποδίδουν καλύτερα. Επειδή µου αρέσει πολύ η ποίηση επέλεξα και Καβάφη και Καρυωτάκη. Η λογοτεχνία για ένα παιδί σήµερα µπορεί να µην είναι το …ουάου µάθηµα αλλά για µένα είναι το αγαπηµένο µου, ανοίγει τα παράθυρα της γνώσης» επεσήµανε η Μαρία που δήλωσε ενθουσιασµένη από την οπτικοποίηση του κόµικ από την θεατρική οµάδα του σχολείου. Αυτό που σκέφτεται για το κοντινό µέλλον µάλιστα είναι η εικονογράφηση ενός ακόµα βιβλίου!

Ανάµεσα στα µέλη της θεατρικής οµάδας που έκαναν το κόµικ βίντεο ήταν η Ειρήνη Κοµπιτσάκη, η Βασιλεία Καλογεράκη και η Κωνσταντίνα Λεβεντάκη που µίλησαν στα “Χ.ν.”. «Μας το πρότειναν ο εκπαιδευτικοί µας κ. Τσαγκαράκη και Χελιουδάκη και εµείς το δεχτήκαµε, ήταν µια πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση» λέει η Ειρήνη και η Βασιλεία προσθέτει πως «σκεφτήκαµε πως είναι µια ευκαιρία, ίσως και µοναδική για όλη µας τη ζωή, γιατί να µην την πάρουµε;»

«Η όλη προσπάθεια δεν ήταν καθόλου εύκολη για να παρουσιαστεί το βίντεο χρειάστηκε να κάνουµε πάρα πολλές επαναλήψεις, πολλές πρόβες για να βγει τέλειο αποτέλεσµα» επεσήµανε η Κωνσταντίνα.

Και τα τρία κορίτσια θεωρούν ότι η καλύτερη ιστορία έτσι όπως την ανέδειξαν ήταν το ποίηµα του Καρυωτάκη “Σαν δέσµη από τριαντάφυλλα” και αυτή που είχε τις περισσότερες δυσκολίες το δηµοτικό τραγούδι “Το Γιοφύρι της Άρτας” αφού «απαιτούσε πολύ συγχρονισµό και καλή επικοινωνία µεταξύ µας».

ΖΩΝΤΑΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

«Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα ζωντανό εργαστήριο λογοτεχνίας, δηµιουργικής έκφρασης και διδακτικής καινοτοµίας» σηµείωσε η κ. Στεργιαννή Ζανέκα, σχολική σύµβουλος Φιλολόγων  που παρουσίασε την έκδοση. Μιλώντας για τη λογοτεχνία στα σχολεία υπογράµµισε πως µέσα από αυτή «οι µαθητές και οι µαθήτριες µπορούν να ιχνηλατήσουν τις διαχρονικές αξίες του Ελληνισµού και να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και τον κόσµο. Στο βιβλίο αυτό συναντώνται χαρακτηριστικά έργα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές περιόδους, σχολές και ρεύµατα».  Η σχολική σύµβουλος προχώρησε σε µια ανάλυση του έργου προσθέτοντας πως η ιδιαιτερότητα της έκδοσης «βρίσκεται στη δηµιουργική συνύπαρξη λόγου και εικόνας, τα έργα ζωγραφικής της µαθήτριας Μ. Πισσαδάκη δεν αποτελούν απλώς εικαστικές διακοσµήσεις του βιβλίου αλλά αυτόνοµες δηµιουργικές αναγνώσεις των λογοτεχνικών κειµένων. Επιχειρεί να µεταφράσει σε χρώµα, σχήµα και κίνηση τα συναισθήµατα, τα σύµβολα, τις αντιθέσεις και τις αφηγήσεις που αναδύονται από τα κείµενα. Με αυτόν τον τρόπο η µαθήτρια ασκείται σε µια µορφή πολυτροπικής δηµιουργικής γραφής, όπου η ερµηνεία δεν γίνεται µόνο µε το λόγο αλλά και µε εικαστικά µέσα».

Για µια «εξαιρετική δηµιουργία» έκανε λόγο ο διευθυντής εκπαίδευσης κ. Ψαράκης, επισηµαίνοντας πως η µαθήτρια έγινε ενεργητική και δηµιουργική σε µια εποχή που όλοι γινόµαστε παθητικοί από την καθηµερινή µας ενασχόληση µε τα social media.

Τέλος  ο διευθυντής του Γυµνασίου Αλικιανού κ. Γιώργος Καρκάνης ευχαρίστησε τη Μ. Πισσαδάκη, τα µέλη της θεατρικής οµάδας, όλους τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν στην δράση, την κ. Στ. Ζανέκα, τον διευθυντή εκπαίδευσης κ. Ψαράκη καθώς και το ∆ήµο Πλατανιά και το  Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου.

Πέρα από τα σκίτσα που δηµιούργησε η Μαρία Παπαδάκη, το Οπισθόφυλλο και τη δηµιουργία γραφικών είχε η Γεωργία Ματσαµάκη και την επιµέλεια η Ελπίδα Χελιουδάκη.

