Παρουσίαση χορευτικών ομάδων Πατσιανού στο Φρούριο Φραγκοκάστελλου

Την ετήσια παρουσίαση των χορευτικών τμημάτων Πατσιανού, στο φρούριο του Φραγκοκάστελου, παρουσίασε την Κυριακή 10 Μαΐου η σχολή χορού Καμαρίτης.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η γιορτή αφιερώθηκε στην γιορτή της μητέρας, τιμώντας τη δική μας μητέρα, τη παράδοση στην οποία όλοι εμείς οι δρώντες στο χώρο αυτό οφείλουμε να τιμούμαι, να σεβόμαστε και να υπηρετούμε τη δική μας μάνα. Αυτή που πάντα μας αγκαλιάζει και μας δέχεται και στέκει εκεί για μας πριν από μας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι χορευτικές ομάδες του Πατσιανού με τα παιδιά να μην κρύβουν τον ενθουσιασμό τους φορώντας τη κρητική παραδοσιακή φορεσιά και τους γονείς τους να μη μπορούν να κρύψουν την υπερηφάνεια τους. Οι δάσκαλοι των τμημάτων Καμαρίτης Σωτήρης και Καψή Ιωάννα τόνισαν την αξία της προσπάθειας των μαθητών καθώς μόλις σε 23 μαθήματα (Οκτώβριος- Μάιος) κατάφεραν να εκπροσωπήσουν τη δική μας μητέρα τη παράδοση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν και χορευτικές ομάδες ενηλίκων των τμημάτων της σχολής από το Σφακάκι, που υποστήριξαν με το δικό τους τρόπο τη προσπάθεια των μαθητών. Την ευκαιρία να δουν την αναβίωση του εθίμου του ντυσίματος της νύφης είχαν οι παρευρισκόμενοι, με τη Καλλιόπη Περακάκη στο ρόλο της νύφης, σε ένδυμα ειδικά κατασκευασμένο από την Εύα Βάμβουκα και το κρητικό Αργαστήρι, σε ήχους των παινεμάτων στους δύο παραδοσιακούς σκοπούς που έχουν ηχογραφηθεί από τη σχολή χορού Καμαρίτη στο στούντιο του Μίλτου Παπαϊωάννου, σε μουσική του Νεκτάριου (στη λύρα) και Μιχάλη Σαμόλη (στο Λαγούτο).

Ακόμα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Νεκτάριος Καλλιγιάννης τη πρόσκληση της σχολής χορού Καμαρίτη, να παρουσιάσει και να δείξει πολεμικό εξοπλισμό του νησιού μας με αποκορύφωση την εποχή της τουρκοκρατίας.

Με την ανακοίνωσή της η Σχολή εκφράζει ευχαριστίες προσωπικές προς όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή της για την εκδήλωση και στους μουσικούς που πλαισίωσαν την παράσταση.