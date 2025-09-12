Παρουσίαση Αναμνηστικής Έκδοσης της έκθεσης κειμηλίων στο Ηράκλειο

Εκδήλωση για την παρουσίαση της Αναμνηστικής Έκδοσης της έκθεσης κειμηλίων «1923-2023: ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ. ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ο τόπος που μας ένωσε» η οποία είχε πραγματοποιηθεί για τα 100 χρόνια από τη Συνθήκη της Λωζάνης και την ανταλλαγή των πληθυσμών, διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου, η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα διασύνδεσης με τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα Νίκος Κονταράκης, στο Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» το Σάββατο 13/9 στις 20:30 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στις 16 σελίδες της Αναμνηστικής Έκδοσης μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό και πληροφοριακό υλικό, αποτυπώνονται σημαντικά σημεία της έκθεσης, και περιγράφεται το χρονολόγιο των γεγονότων, η ζωή στην Μικρά Ασία πριν την καταστροφή, τα τραγικά γεγονότα και το ξεκίνημα στη νέα πατρίδα καθώς και η προσφορά των Μικρασιατών στο Ηράκλειο μετά την εγκατάσταση τους στο νησί.

Για την αναμνηστική έκδοση, τα αντίτυπα της οποίας θα διατεθούν ατελώς σε Γυμνάσια και Λύκεια του Ηρακλείου, στο ΕΛΜΠΕΠΑ και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και σε Συλλόγους, η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου Χρονάκη αναφέρει ότι «Με τη συγκεκριμένη έκδοση τιμούμε εκείνους που κουβαλώντας στις αποσκευές τους μόνο τις μνήμες και τις αξίες τους, ενσωματώθηκαν και συνδιαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία της πόλης μας. Η μνήμη αποκτά σχήμα και εικόνα, και κάθε κειμήλιο, κάθε φωτογραφία, κάθε σκιά, γίνεται δάσκαλος σιωπηλός για τις νεότερες γενιές. Πιστεύω ακράδαντα ότι η έκδοση αυτή θα αποτελέσει το φάρο που δεν θα αφήσει ποτέ τη λήθη να σκεπάσει τη μνήμη». Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα διασύνδεσης με τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα Νίκος Κονταράκης αναφέρει πως η αναμνηστική έκδοση για την έκθεση «στοχεύει να φέρει τους νέους κοντά σε εκείνο το ιστορικό γεγονός. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν τα νέα παιδιά, μέσα από τα έργα και τα κειμήλια των Μικρασιατών, επιχειρήσουν να κατανοήσουν τη φυσιογνωμία και την ιδιοσυγκρασία τους. Και αυτό θα σημαίνει συγχρόνως γνωριμία με την Τοπική Ιστορία η οποία διαμορφώθηκε από την συνύπαρξη των προσφύγων με τους κατοίκους του Ηρακλείου».

Στην διάρκεια της εκδήλωσης θα προβληθεί το video της έκθεσης, θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα «Από τη Μικρασιατική Καταστροφή στην Αναγέννηση: Ο ρόλος των προσφύγων στο νέο ελληνικό κράτος» από την Φιλόλογο MSc και Υποδιευθύντρια στο 11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Ξένια Περακάκη και θα παρουσιαστούν τραγούδια από τη Χορωδία του συλλόγου Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου, υπό τη Διεύθυνση του Μαέστρου Νίκου Αντωνακάκη, με συνοδεία των μουσικών Μιχάλη Σπυριδάκη (βιολί), Θεοδόση Αμπατζιάννη (ούτι, τραγούδι), Βασίλη Μπιχάκη (λαούτο), Μιχάλη Παπαδόπουλο (κρουστά). Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, θα προσφερθεί «Κέρασμα» (παραδοσιακό ποτό) από το σύλλογο Καραμπουρνιωτών Ηρακλείου «Άγιος Γεώργιος».

Λίγα λόγια για την έκθεση

«1923-2023: ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ. ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ο τόπος που μας ένωσε» 100 χρόνια από τη Συνθήκη της Λωζάνης και την ανταλλαγή των πληθυσμών.

Η έκθεση κειμηλίων διοργανώθηκε, από το Δήμο Ηρακλείου, κατά το διάστημα 24 έως τις 30 Απριλίου 2023, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 100 ετών από τη Συνθήκη της Λωζάννης και την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών και παρουσίασε στο ευρύ κοινό περισσότερα από 1.000 ιερά κειμήλια και αντικείμενα της εποχής. Τα κειμήλια παραχωρήθηκαν από συλλόγους των Μικρασιατών, των Ποντίων και των Θρακιωτών, μεμονωμένων πολιτών προσφυγικής καταγωγής αλλά και από την Εκκλησία και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους για να εκτεθούν και να μπορέσουν όλοι και κυρίως οι νέοι να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με την Ιστορία.

Η Έκθεση και οι δράσεις διοργανώθηκαν από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού και Νεολαίας με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, από τις 24 έως τις 30 Απριλίου 2023, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

Σημειώνεται ότι η έκθεση γνώρισε πρωτοφανή επισκεψιμότητα αφού οι επισκέπτες ξεπέρασαν τις 13.500 μέσα σε μία εβδομάδα και έλαβε το Χάλκινο Βραβείο στα Βραβεία «Events Awards 2023» που διοργανώνονται από τη Boussias Communications»