Παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης στην έκθεση «REISEN & CARAVANING 2026» στο Αμβούργο

Στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής 2026, η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε με δικό της περίπτερο στην έκθεση “REISEN & CARAVANING 2026” στο Αμβούργο με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της Κρήτης στη σημαντική αγορά της Βόρειας Γερμανίας.

Όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης «το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Πρόξενος Αμβούργου Ιωάννης Βικελίδης και η Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Αμβούργου και της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης (ΠΟΕ) Ευτυχία Σαβιολάκη. Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κυριάκος Κώτσογλου, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε. Ρεθύμνου Γεώργιος-Νικόλαος Πανταζής, η Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Όλγα Μηλιώνη και η Διπλωματούχος Ξεναγός Ιωάννα Τοπαλίδου.

Ιδιαίτερα έντονο υπήρξε το ενδιαφέρον για το περίπτερο της Κρήτης, με τους επισκέπτες να εστιάζουν στον περιπατητικό τουρισμό και τις οικογενειακές διακοπές, αναδεικνύοντας ως κυρίαρχη τάση τα ταξίδια εκτός σεζόν, κυρίως το φθινόπωρο. Η δυναμική του προορισμού επιβεβαιώθηκε από την άμεση σύναψη εμπορικών συμφωνιών για τουριστικά πακέτα στη διάρκεια της έκθεσης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού παρουσίασε την Κρήτη σε μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική εκδήλωση πλαισιωμένη από τα νεαρά μέλη του Συλλόγου Κρητών Αμβούργου, τα οποία εντυπωσίασαν το κοινό με τις παραδοσιακές τους στολές και τα ριζίτικα τραγούδια, ενώ δεν έλλειψε το κρητικό κέρασμα με παραδοσιακά εδέσματα.

Η κρητική αντιπροσωπεία παραβρέθηκε επίσης στην εκδήλωση κοπής της πίτας του Συλλόγου Κρητών Αμβούργου η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας πλήθος Κρητικών και φίλων του νησιού.

Σε κοινή τους δήλωση η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου Μαρία Λιονή και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κυριάκος Κώτσογλου ανέφεραν:

«Η καρδιά της Κρήτης χτύπησε πολύ δυνατά και φέτος στο Αμβούργο. Από την ίδια την έκθεση Reisen Hamburg και την αγάπη που έδειξαν οι Γερμανοί στο περίπτερο μας μέχρι τον κόσμο που γέμισε τη σκηνή για την παρουσίαση της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης και τους Κρητικούς χορούς που την πλαισίωσαν, η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Η συμμετοχή μας τέλος στην κοπή της πίτας του συλλόγου Κρητών του Αμβούργου ήταν το επιστέγασμα μιας ολοκληρωμένης παρουσίας, η οποία δείχνει, αφενός, την δύναμη του Ελληνισμού σε όλη την υφήλιο, αφετέρου την αγάπη των Γερμανών, οι οποίοι ελπίζουμε το 2026 να κάνουν ένα ακόμα ρεκόρ προς το 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες στο νησί μας. Κρήτη Παντού!»»