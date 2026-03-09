Παρουσία της Ουρανίας Ξυλούρη τα αποκαλυπτήρια της προτομής του «Αρχαγγέλου της Κρήτης»

Η προτομή του “Αρχαγγέλου της Κρήτης” Νίκου Ξυλούρη αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο πάρκο “Άλκηστης Αγοραστακη” στα Χανιά.

Την εκδήλωση οργάνωσε ο Δήμος Χανίων και τον παρών έδωσαν μέλη της οικογένειας Ξυλούρη αναμεσα τους και η χήρα του Ουράνια Ξυλούρη.

Στην προσωπικότητα και στον καλλιτέχνη Ξυλούρη αναφέρθηκε στο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Χανίων Π. Σημανδηράκης, ενώ η εκδήλωση διανθίστηκε με μουσική και τραγούδι.

Την προτομή φιλοτέχνησε ο αείμνηστος, διακεκριμένος Χανιώτης γλύπτης, Γιάννης Π. Μαρκαντωνάκης, ενώ η δαπάνη για την κατασκευή της καλύφθηκε μέσω δωρεάς του ίδιου του γλύπτη και του αείμνηστου δικηγόρου Σπύρου Λιονάκη.