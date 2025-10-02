menu
Πάρκο Μαρκοπούλου: Ξεκινά η Β΄ φάση του Συμμετοχικού σχεδιασμού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Δήμος Χανίων, σε συνεργασία με το γραφείο doxiadis+ έχει μπει στη δεύτερη φάση συμμετοχικού σχεδιασμού για το Πάρκο Μαρκοπούλου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στόχος είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ανοιχτού πάρκου, με τη συμβολή των πολιτών και των φορέων της πόλης.
Η δράση επικεντρώνεται στη συμμετοχή διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, δίνοντας έμφαση στην ενσωμάτωση της τοπικής κοινωνίας, ατόμων με αναπηρία, διαφορετικών ηλικιών και αναγκών. Περιλαμβάνει 9 στοχευμένα εργαστήρια για παιδιά, άτομα με αναπηρία και άτομα 3ης ηλικίας, καθώς και δια-τομεακά εργαστήρια που ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ τοπικών συλλόγων, καλλιτεχνών, οικολόγων, νέων και αθλητών, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ανοιχτού, βιώσιμου πάρκου για όλους.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν σταλεί προσκλήσεις σε επιλεγμένες τοπικές ομάδες, καλώντας εκπροσώπους τους να συμβάλλουν δημιουργικά στον διάλογο.
Παράλληλα, επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς, οικείοι με το αντικείμενο του σχεδιασμού, μεταξύ των οποίων ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Χανίων, το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, ΓΕΩΤΕΕ, το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Χανίων, η Αρχιτεκτονική Σχολή Πολυτεχνείου Κρήτης και η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης, έχουν κληθεί να καταθέσουν προτάσεις και μελέτες, ώστε να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο όραμα για το πάρκο.
Η διαδικασία, παραμένει ανοιχτή σε όλους μέσω του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και του Ανοιχτού Εργαστηρίου που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στο Πάρκο Μαρκοπούλου.
Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο:
Στο διάστημα από τις 6 έως τις 19 Οκτωβρίου, όλοι οι πολίτες θα μπορούν να συμμετάσχουν συμπληρώνοντας το ανοιχτό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, ο σύνδεσμος του οποίου είναι διαθέσιμος εδώ:
Ελληνικά: https://forms.gle/37SD5nzKgw5wVPmA8
English: https://forms.gle/DE6xi8tWBXQZFSwH6
Ανοιχτό Εργαστήρι για όλους τους πολίτες
Στο ανοιχτό εργαστήρι, που θα πραγματοποιηθεί στο πάρκο Μαρκοπούλου την Κυριακή 12 του Οκτώβρη, από τις 11:00 μέχρι τις 15:00, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη διαδικασία και να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους»

Παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων καθώς θα εκδίδονται σχετικά δελτία τύπου, παρέχοντας ενημέρωση για τη διαδικασία.
Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε ερώτημα, μπορείτε να απευθυνθείτε: lela@doxiadisplus.com , athena@doxiadisplus.com , mparkcommons@gmail.com

