Πάρκο «Μαρκοπούλου»: ∆ώρον – άδωρον ο «συµµετοχικός σχεδιασµός»

» Για ειληµµένες αποφάσεις της ∆ηµοτικής Αρχής και αποκλεισµό φορέων κάνουν λόγο πολίτες και συλλογικότητες

«Συµµετοχικός σχεδιασµός» για προτάσεις αλλά όχι για αποφάσεις που θα είναι αποκλειστικό θέµα της δηµοτικής αρχής, σε µικρό χρόνο και δίχως τη συµµετοχή όλων των επιστηµονικών οµάδων.

Αυτό καταλογίζουν οι ενεργοί πολίτες στη διαδικασία του “συµµετοχικού σχεδιασµού” του ∆ήµου Χανίων για το πάρκο Μαρκοπούλου που προχώρησε την εβδοµάδα που πέρασε µε εργαστήρια και µε ανοικτή εκδήλωση χθες το πρωί στο χώρο του πρώην στρατοπέδου.

Επικεφαλής της διαδικασίας ο αρχιτέκτονας τοπίου κ. Θωµάς ∆οξιάδης δήλωσε στα «Χανιώτικα νέα» την ικανοποίηση του καθώς «και τα εννιά εργαστήρια, µε συγκεκριµένες οµάδες πολιτών πήγαν καλά. Είµαστε ευχαριστηµένοι τόσο από τον αριθµό των συµµετεχόντων όσο και την ποιότητα της συζήτησης».

Περιγράφοντας τη δουλειά που έγινε, µίλησε για την πρόκληση «να µαζέψεις οµάδες και να βοηθήσεις να βγει µε δοµηµένο τρόπο το θέλω τους! Το θέλω των µικρών παιδιών, των µεγάλων παιδιών, της τρίτης ηλικίας, των ΑµΕΑ, και όλων των οµάδων των Χανίων. Από αυτήν την άποψη τα εργαστήρια πήγαν πολύ καλά. Γνωρίζοντας ότι υπήρχαν εντάσεις στο θέµα του πάρκου, µπορώ να πω ότι είχαµε µια πολύ πολύ ωραία, θετική ,ατµόσφαιρα όχι κατάρριψης αλλά κατάθεσης απόψεων για το µέλλον και είµαστε ευχαριστηµένοι».

Ο κ. ∆οξιάδης τόνισε πως η δουλειά του γραφείου του είναι να παρουσιάσει στο ∆ήµο τα αποτελέσµατα του “συµµετοχικού σχεδιασµού”. «Εµείς ως αρχιτέκτονες βάλαµε το εγώ µας στο ντουλάπι ! Θέλαµε να είµαστε διευκολυντές στο να βγει προς τα πάνω το “θέλω” των πολιτών των Χανίων» είπε χαρακτηριστικά.

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Από τη µεριά του ∆ήµου, ο αντιδήµαρχος κ. Νίκος Χαζηράκης ανέφερε πως ο στόχος του ανοικτού εργαστηρίου ήταν «να έλθει ο κόσµος και να καταθέσει την άποψη του για το πως οραµατίζεται το πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Να συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο και µέσω του χάρτη να τοποθετήσει τις χρήσεις που θα επιθυµούσε για το χώρο ώστε να µπορέσουµε να το σχεδιάζουµε σε πραγµατικό χρόνο».

Τα αποτελέσµατα του «συµµετοχικού σχεδιασµού» θα παρουσιαστούν σε δράση στα µέσα- τέλη Νοέµβρη είπε ο αντιδήµαρχος, ενώ ερωτηθείς για τις αντικρουόµενες προτάσεις που θα υπάρξουν απάντησε πως «είναι κυρίως θέµα των µελετητών σε ποια πρόταση θα καταλήξουν και πως θα σχεδιάσουν το χώρο».

Κληθείς να σχολιάσει τις θέσεις της “Πρωτοβουλίας Χανιωτών για το Στρατόπεδο Μαρκοπούλου” και του “Συλλόγου Κατοίκων Αγίου Ιωάννη” ότι ουσιαστικά η δηµοτική αρχή έχει ήδη δροµολογήσει το πως θέλει πάρκο βάζοντας µέσα και διάφορες άλλες χρήσεις απάντησε πως «δεν ασπαζόµαστε αυτές τις απόψεις. ∆εν έχει δροµολογηθεί κάτι πέρα του ότι εδώ θα γίνει ένας χώρος πρασίνου και πάρκο. Το να αναζητούµε να καταλήξουµε πως θα είναι αυτό το πάρκο, αν θα έχει λίµνη ή όχι ή πόσες παιδικές χαρές, αν θα έχει χώρο για “πικ νικ” , για δραστηριότητες, αν θα έχει γηπεδάκια basket, ποδοσφαίρου κα. Όλα αυτά προσπαθούµε να καταλήξουµε. Το αν θα γίνει χώρος πρασίνου, αναψυχής και πάρκου δεν µπορεί να αµφισβητηθεί από κανένα. Οπότε δεν έχουµε κάτι άλλο να απαντήσουµε. ∆εν υπάρχει µεθόδευση, δεν υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα. Αυτό δεν έχουν καταλάβει οι κάτοικοι και όσοι τους ξεσηκώνουν προφανώς έχουν άλλα συµφέροντα στην άκρη του µυαλού τους».

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Το “παρών” στην όλη διαδικασία του ανοικτού εργαστηρίου, όπως και στα άλλα εργαστήρια έδωσαν µέλη της “Πρωτοβουλίας Χανιωτών για το στρατόπεδο Μαρκοπούλου” και του “Συλλόγου Κατοίκων Αι Γιάννη”.

Από το Σύλλογο Κατοίκων ο κ. Στέλιος Κουτρουµπάς επεσήµανε πως η όλη διαδικασία παρακολουθείται στενά από τους κατοίκους και πως το έργο που τρέχει το γραφείο ∆οξιάδη «είναι ένα πολύ µικρό κοµµάτι της δηµοκρατικής διαδικασίας του “συµµετοχικού σχεδιασµού”. Περιορίζεται σε ένα µικρό στάδιο, αυτό της έκφρασης απόψεων, σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια µιας εβδοµάδας που ελάχιστοι Χανιώτες είχαν τη δυνατότητα να συµµετέχουν! Θα έπρεπε να ήταν ανοικτή για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ώστε περισσότεροι να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν το όραµα τους για τη βιώσιµη ανάπτυξη αυτής της πόλης. Οι ενστάσεις µας αφορούν το χρόνο που δίνεται για αυτή τη διαδικασία και ότι περιορίζεται η άποψη του κόσµου στην έκφραση του οράµατος και όχι στα επόµενα στάδια που είναι η σχεδίαση και η συµµετοχή και στη λήψη των αποφάσεων, όλων των πολιτών. Όχι µόνο να αποφασιστεί από µια δηµοτική αρχή το µέλλον αυτού του χώρου! Επίσης στη διαδικασία αυτή, ήταν µόνο αρχιτέκτονες, είχαν αποκλειστεί άλλοι επιστήµονες γεωλόγοι, δασολόγοι, κοινωνιολόγοι. Στη σχεδίαση του χώρου θα έπρεπε να µετέχουν πολλές άλλες επιστηµονικές κατηγορίες που ήταν απούσες και τοποθετήθηκαν µέσα από µια στείρα διαδικασία όπως η άποψη ενός πολίτη».

Ο ίδιος παρατήρησε πως για µια σειρά έργα που σχεδιάστηκαν ή προετοιµάστηκαν στο ∆ήµο Χανίων δεν έγινε καµία διαδικασία “συµµετοχικού σχεδιασµού” και πρόσθεσε ότι «ο συµµετοχικός σχεδιασµός ήταν ο πυρήνας όλων όσων ζητούσαµε τόσα χρόνια. Από την πίεση αυτής της διεκδίκησης ο ∆ήµος υιοθέτησε αυτήν την προσέγγιση. Είναι καλή αρχή, να την ακολουθήσει και σε άλλα θέµατα. Αλλά κανονική διαδικασία “συµµετοχικού σχεδιασµού”».

Για το ίδιο θέµα ο κ. Γιάννης Τσουκάτος από την «Πρωτοβουλία Χανιωτών για το στρατόπεδο Μαρκοπούλου» θύµισε πως πέρυσι η συλλογικότητα και οι κάτοικοι του Αγίου Ιωάννη είχαν οργανώσει δύο εκδηλώσεις για το συµµετοχικό σχεδιασµό µε τα παραδείγµατα του πάρκου Γεωργιάδη στο Ηράκλειο και του πρώην στρατόπεδου Καρατάσιου στη Θεσσαλονίκη. «Ίσως για αυτό ο ∆ήµος κάνει “συµµετοχικό σχεδιασµό” γιατί το είχαµε βάλει πριν. Μέχρι τώρα, εµείς παρ’ όλες τις ενστάσεις µας, συµµετείχαµε στα εργαστήρια και το 99,9% του κόσµου που συµµετείχε λέει πράσινο και πάρκο, ούτε σταθµός στάθµευσης, ούτε λαϊκή αγορά, ούτε εµπορευµατικές χρήσεις. Και εδώ είναι το ερώτηµα πως ο ∆ήµος να ξεκινάει µια διαδικασία “συµµετοχικού σχεδιασµού” και ταυτόχρονα το ίδιο χρονικό διάστηµα να παίρνει απόφαση για “λαϊκή αγορά” και για να σταθµεύουν 230 οχήµατα µέσα στο Πάρκο. Πως το δικαιολογεί ο ∆ήµος Χανίων; Για αυτό έχουµε τις ενστάσεις µας και τις επιφυλάξεις µας. Εµείς θέλουµε να γίνει ο “συµµετοχικός σχεδιασµός” και συνεχίζουµε µετά από 20 χρόνια να διεκδικούµε το πάρκο και θα συνεχίσουµε µέχρι να γίνει αυτό που θέλει η πόλη» είπε ο κ. Τσουκάτος.

Παράλληλα, τονίσθηκε πως δεν έχει εξασφαλιστεί µε τη βαρύτητα θα αξιολογηθούν οι προτάσεις ανθρώπων που δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ το στρατόπεδο ή του ΓΕΩΤΕΕ και του Τεχνικού Επιµελητηρίου και ότι αυτά θα έπρεπε να ήταν ξεκάθαρα από την αρχή της διαδικασίας.