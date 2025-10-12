Πάρκο Μαρκοπούλου: Με το βλέμμα στο μέλλον

Με το βλέμμα στο μέλλον, πολίτες συμμετείχαν στη διαδικασία “συμμετοχικού σχεδιασμού” για το πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου, που συνεχίσθηκε το πρωί της Κυριακής, εντός του χώρου που προορίζεται για να γίνει πάρκο.

Κάτοικοι της περιοχής, πολίτες από άλλα σημεία της πόλης, μέλη επιστημονικών φορέων (Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων) και συλλογικότητες που συμμετείχαν στα εργαστήρια, συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, είχαν την ευκαιρία για μια εκτενή συζήτηση με την ομάδα του γραφείου Δοξιάδη που “τρέχει” την όλη διαδικασία αλλά και με μέλη της δημοτικής αρχής.

Στα πλαίσια της διαβούλευσης έχουν κατατεθεί πολλές προτάσεις, ενώ από τη παρουσία των πολιτών ήταν ξεκάθαρο πως η μεγάλη πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της δημιουργίας πάρκου με πολλές φυτεύσεις δέντρων και όχι με τη χρήση του χώρου για την φιλοξενία όλων των δραστηριοτήτων που έχει ανάγκη η πόλη.