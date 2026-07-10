Πάρκινγκ για λίγους και… εκλεκτούς

Αναγνώστης μας, κάτοικος του κέντρου των Χανίων, θέτει ένα απλό αλλά εύλογο ερώτημα: με ποια λογική τοποθετούνται κάθε πρωί κώνοι και κορδέλες απέναντι από το Δημαρχείο, δεσμεύοντας θέσεις στάθμευσης;

Σε μια πόλη όπου οι κάτοικοι του κέντρου έχουν ήδη χάσει πολλές θέσεις λόγω έργων, αναπλάσεων και κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, τέτοιες εικόνες προκαλούν αγανάκτηση.

Αν οι θέσεις δεσμεύονται για συγκεκριμένο υπηρεσιακό λόγο, ο Δήμος οφείλει να το εξηγήσει καθαρά. Αν, όμως, πρόκειται για άτυπη «κράτηση» προς διευκόλυνση αιρετών, υπηρεσιακών παραγόντων ή επισκεπτών, τότε το μήνυμα προς τους πολίτες είναι πολύ κακό.

Όπως επισημαίνει ο συμπολίτης μας, οσοι αποφασίζουν για την καθημερινότητα της πόλης, οφείλουν πρώτοι να δίνουν το καλό παράδειγμα. Δεν μπορεί οι δημότες να ψάχνουν θέση με τις ώρες και μπροστά στο Δημαρχείο να δημιουργείται η εντύπωση ότι κάποιοι δικαιούνται ειδική μεταχείριση.

Η ισονομία στην πόλη φαίνεται πρώτα και κύρια από τα μικρά και καθημερινά θέματα.