Πολιτική

Παρέμβαση Δένδια στη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας συμμετείχε, σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στη σύνοδο των υπουργών ‘Αμυνας του ΝΑΤΟ που διεξήχθη στις Βρυξέλλες.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη σύνοδο, o υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας ενημέρωσε τους ομολόγους του για τον εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της υλοποίησης της «Ατζέντας 2030», το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Νωρίτερα, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά την προσέλευσή του στη σύνοδο των υπουργών ‘Αμυνας του ΝΑΤΟ, ο κ. Δένδιας δήλωσε: «Όπως χθες στη σύνοδο υπουργών ‘Αμυνας της ΕΕ, έτσι και σήμερα, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, θα συζητήσουμε σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Συμμαχία. Σε μια κρίσιμη περίοδο για τις Δημοκρατίες αυτού του πλανήτη. Έχουμε να συζητήσουμε για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας στο ΝΑΤΟ, όπως και χθες στην ΕΕ, για την ανάπτυξη της αμυντικής μας παραγωγής, για τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων».

«Από την πλευρά της χώρας μου, της Ελλάδας, προσέρχομαι σε αυτή τη συνάντηση με την αυτοπεποίθηση που δίνει η μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που κάνουμε, η «Ατζέντα 2030», η ολιστική μας προσέγγιση, με την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και τα πέντε επίπεδα (θάλασσα, στεριά, αέρας, διάστημα και cybersecurity), αλλά επίσης και με τη δυνατότητα που δίνει το υστέρημα του ελληνικού λαού. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Ελλάδα υπερβαίνει το 3% των δαπανών για την άμυνα. Και αν κάνουμε συνολικά τον υπολογισμό και των κονδυλίων που συνδυάζονται με αυτό, προσεγγίζει – αν δεν υπερβαίνει – και το 5%» υπογράμμισε.

«Επίσης, επειδή το είδα σε πάρα πολλά ΜΜΕ, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση εδώ, στις Βρυξέλλες, με τον Τούρκο ομόλογό μου κ. Γκιουλέρ. Όπως, επίσης, απ’ ό,τι πληροφορούμαι, ο κ. Γκιουλέρ δεν είναι καν στις Βρυξέλλες» κατέληξε.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο κ. Δένδιας είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Catherine Vautrin (την τρίτη μέσα σε λίγες εβδομάδες) και τον υπουργό ‘Αμυνας της Βουλγαρίας Atanas Zapryanov.

Στο επίκεντρο της διμερούς συζήτησης με την Catherine Vautrin βρέθηκαν οι στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας και η επίσπευση ανανέωσης της Αμυντικής Συμφωνίας για τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση για τη Συνεργασία στην ‘Αμυνα και την Ασφάλεια.

Με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ο κ. Δένδιας συζήτησε για την ενίσχυση των αμυντικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Εξάλλου, χθες, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας συμμετείχε στο συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών ‘Αμυνας των κρατών – μελών, που διεξήχθη επίσης στις Βρυξέλλες.

Κατά την παρέμβασή του, μεταξύ άλλων, ενημέρωσε για την πορεία υλοποίησης της «Ατζέντας 2030», της «Ασπίδας του Αχιλλέα» και το ΕΛΚΑΚ.

Στο Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις με τους Ευρωπαίους ομολόγους του για ⁠την υλοποίηση του Χάρτη για την αμυντική ικανότητα της ΕΕ, τη Στρατηγική Επισκόπηση 2026, τις γεωστρατηγικές εξελίξεις συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της ΕΕ.

