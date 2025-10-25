Παρέμβαση Βατσινά για σφάλματα στο Κτηματολόγιο

Για σοβαρά προβλήματα στον εντοπισμό και την τοποθέτηση ακινήτων στην Κρήτη, τα οποία έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο της κτηματογράφησης και της λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου, κάνει λόγο στην κοινοβουλευτική της παρέμβαση η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «η ερώτηση εστιάζει στα εκτεταμένα σφάλματα στον εντοπισμό ακινήτων, ιδίως σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, του Ρεθύμνου, στους Δήμους Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και ευρύτερα στην Περιφέρεια Ηρακλείου. Τα σφάλματα αυτά, σύμφωνα με καταγγελίες και τεχνικά στοιχεία, οφείλονται κυρίως στην ελλιπή τεχνική τεκμηρίωση παλαιότερων δηλώσεων και στην απουσία υποχρεωτικής χρήσης τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το επίσημο σύστημα αναφοράς.

Το αποτέλεσμα είναι χιλιάδες ιδιοκτήτες να αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια, τόσο στη διεκπεραίωση πράξεων μεταβίβασης, αδειοδότησης ή ρύθμισης, όσο και στην κατοχύρωση της περιουσίας τους. Επιπλέον, καλούνται να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος για τοπογραφικά διαγράμματα ή και δικαστικές διαδικασίες για την αποκατάσταση των λανθασμένων καταχωρίσεων – παρότι τα σφάλματα δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα.

Η βουλευτής ζητά από τον Υπουργό:

Ακριβή αποτύπωση της κατάστασης σχετικά με το ποσοστό των λανθασμένων καταχωρίσεων στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα μέτρα διόρθωσης, με πρόβλεψη δωρεάν ή επιδοτούμενων διαδικασιών για τους πολίτες.

Άμεση ενεργοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας διόρθωσης καταχωρίσεων, με προτεραιότητα στις πληγείσες περιοχές.

Ενημέρωση και καθοδήγηση των ιδιοκτητών, ώστε να γνωρίζουν έγκαιρα αν τα ακίνητά τους έχουν σφάλματα και να ενεργήσουν χωρίς καθυστέρηση.

“Η έγκαιρη και αξιόπιστη λειτουργία του Κτηματολογίου αποτελεί κρίσιμη υποδομή για την ασφάλεια δικαίου, την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων και την κατοχύρωση της περιουσίας των πολιτών. Τα προβλήματα στην Κρήτη, που αφορούν χιλιάδες περιουσίες, δεν μπορεί να μείνουν χωρίς λύση. Αναμένουμε από την Πολιτεία άμεση κινητοποίηση, ουσιαστική στήριξη και θεσμική διευκόλυνση για όλους τους πληγέντες ιδιοκτήτες”- δήλωσε χαρακτηριστικά η Ελένη Βατσινά».