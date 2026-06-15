Παρέμβαση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων για τη βίλα Κούνδουρου

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Χανίων εκφράζει, μέσω σχετικής ανακοίνωσης, την έντονη ανησυχία και την αντίθεσή του στις εξελίξεις που καταγγέλλονται σχετικά με τη Βίλα Κούνδουρου, «ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της πόλης των Χανίων, άρρηκτα συνδεδεμένο με την πολιτική και κοινωνική ιστορία της Κρήτης».

Όπως αναφέρει αναλυτικά ο Σύλλογος «η Βίλα Κούνδουρου δεν αποτελεί απλώς ένα δημοτικό ακίνητο που μπορεί να προσαρμόζεται κατά περίπτωση στις λειτουργικές ανάγκες μιας υπηρεσίας. Πρόκειται για ένα ιστορικό τοπόσημο, το οποίο παραχωρήθηκε στο Δημόσιο και στη συνέχεια στον Δήμο Χανίων υπό συγκεκριμένους όρους, με σαφή πρόβλεψη για τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής του ταυτότητας.

Οι πρόσφατες καταγγελίες για την κατάργηση του χώρου ιστορικής μνήμης που είχε δημιουργηθεί στο εσωτερικό του κτιρίου, την απομάκρυνση των εκθεμάτων που είχαν παραχωρηθεί από την οικογένεια Κούνδουρου και τους σφακιανούς φορείς, καθώς και τη μετατροπή του χώρου σε γραμματειακή υποστήριξη υπηρεσιών του Δήμου, προκαλούν εύλογη αγανάκτηση και εγείρουν σοβαρά ερωτήματα ως προς τον σεβασμό των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί απέναντι στους δωρητές, στους απογόνους τους και στην τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, οι εικόνες φθοράς και εγκατάλειψης που παρουσιάζουν στοιχεία του κτιρίου επιβεβαιώνουν ότι η διαχείριση ενός μνημειακού κελύφους δεν μπορεί να περιορίζεται στη στοιχειώδη χρήση του, αλλά απαιτεί συνεχή φροντίδα, συντήρηση και ανάδειξη, όπως επιβάλλει η ιστορική και αρχιτεκτονική του αξία.

Ο πολιτισμός δεν προστατεύεται μόνο με εκδηλώσεις και επετειακές αναφορές. Προστατεύεται καθημερινά, με συνέπεια απέναντι στην ιστορική μνήμη, στους θεσμούς και στις δεσμεύσεις που συνοδεύουν τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να ενημερώσει δημόσια για το σκεπτικό, τον σχεδιασμό και το πλαίσιο των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο, καθώς και για τις σχετικές μελέτες, εγκρίσεις και διαδικασίες που τις υποστηρίζουν, δεδομένου ότι η Βίλα Κούνδουρου αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό τεκμήριο της αρχιτεκτονικής, ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας των Χανίων.

Ως φορέας που υπηρετεί την προστασία και την ανάδειξη του δομημένου περιβάλλοντος, θεωρούμε απαραίτητη τη διασφάλιση της αρχιτεκτονικής και ιστορικής ακεραιότητας του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του, με γνώμονα τις αρχές της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται σημαντική η αποκατάσταση των στοιχείων που συγκροτούσαν τον χαρακτήρα και τη λειτουργία του ως τόπου ιστορικής μνήμης, καθώς και η επανένταξη των εκθεμάτων που αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής και εκπαιδευτικής του διάστασης.

Παράλληλα, επισημαίνουμε την ανάγκη άμεσης προώθησης των απαραίτητων εργασιών συντήρησης, προστασίας και αποκατάστασης του κτιριακού κελύφους και των επιμέρους αρχιτεκτονικών του στοιχείων, σύμφωνα με τις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας και της ορθής πρακτικής στη διαχείριση μνημείων και ιστορικών κτιρίων.

Η διατήρηση της αυθεντικότητας, της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής αξίας της Βίλας Κούνδουρου αποτελεί συλλογική ευθύνη και διαρκές ζητούμενο για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο σεβασμός προς την αρχιτεκτονική και ιστορική κληρονομιά συνιστά βασική προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της ταυτότητας του τόπου και τη μεταβίβασή της στις επόμενες γενιές»