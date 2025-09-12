menu
28.4 C
Chania
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτική
Πολιτική

Παρέμβαση του Κ. Αρβανίτη στην Ολομέλεια του ΕΚ για το Κράτος Δικαίου στη Σλοβακία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την βαθιά ανησυχία του για την αρνητική πορεία του Κράτους Δικαίου στη Σλοβακία, που όπως τόνισε «ευθυγραμμίζεται με την κατάσταση στην Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα», εξέφρασε ο Κώστας Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τακτικό μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), κατά τη διάρκεια συζήτησης της Ολομέλειας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑΠΣ επεσήμανε ότι η διαφθορά αποτελεί κοινό παρονομαστή και απειλή για τη Δημοκρατία. Αναφερόμενος στη συνταγματική αναθεώρηση της Σλοβακικής κυβέρνησης, υπογράμμισε ότι απειλεί την ισότητα και την ακεραιότητα της απονομής δικαιοσύνης, υπονομεύει την έννομη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και περιορίζει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των Διεθνών Συνθηκών.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις σοβαρές επιπτώσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα, σημειώνοντας ότι πλήττεται η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή ενώ απειλούνται τα δικαιώματα παιδιών, γυναικών, δημοσιογράφων και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, υπό το πρόσχημα της προστασίας της εθνικής ταυτότητας. «Πρόκειται για ένα παλιό, σάπιο ιδεολογικό προϊόν», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το εργαλείο της αιρεσιμότητας αποτελεί αναγκαίο μέσο πίεσης και τον βρίσκει απολύτως σύμφωνο.
Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς (LEFT) στο ΕΚ διαβεβαίωσε τον Επίτροπο McGrath ότι η Αριστερά θα σταθεί δίπλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «όσο δεν κάνετε πίσω στην υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Ακολουθεί ολόκληρη η παρέμβαση του Κώστα Αρβανιτη
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε

Η κατάσταση στη Σλοβακία έρχεται να συναντήσει την αρνητική πορεία για το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία, στη Πολωνία, στη Βουλγαρία , στην Ελλάδα. Και αυτό μας ανησυχεί βαθύτατα. Και υπάρχει μια λέξη που θα συμφωνήσουμε. Διαφθορά. Η διαφθορά απειλεί την Δημοκρατία. Η πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση της Σλοβακικής Κυβέρνησης είναι φανερό ότι απειλεί την ισότητα, την ακεραιότητα της απονομής της δικαιοσύνης. Υπονομεύει την έννομη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μας από εγκληματικές ενέργειες. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις βάλλουν ευθέως κατά του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και της προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σλοβακία. Περιορίζουν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των Διεθνών Συνθηκών, πλήττοντας την ιδιωτική και την ιδιωτική οικογενειακή ζωή . Είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος για τις επιπτώσεις στα παιδιά, τις γυναίκες, τους δημοσιογράφους, την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, των οποίων τα δικαιώματα απειλούνται υπό το πρόσχημα της προστασίας της εθνικής ταυτότητας. Παλιό σάπιο ιδεολογικό προϊόν. Κύριε Επίτροπε το εργαλείο της αιρεσιμοτητας με βρίσκει σύμφωνο. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι η Αριστερά θα είναι δίπλα σας, όσο εσείς δεν κάνετε πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ»

 

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum