Παρέμβαση του Κ. Αρβανίτη στην Ολομέλεια του ΕΚ για το Κράτος Δικαίου στη Σλοβακία

Την βαθιά ανησυχία του για την αρνητική πορεία του Κράτους Δικαίου στη Σλοβακία, που όπως τόνισε «ευθυγραμμίζεται με την κατάσταση στην Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα», εξέφρασε ο Κώστας Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τακτικό μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), κατά τη διάρκεια συζήτησης της Ολομέλειας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑΠΣ επεσήμανε ότι η διαφθορά αποτελεί κοινό παρονομαστή και απειλή για τη Δημοκρατία. Αναφερόμενος στη συνταγματική αναθεώρηση της Σλοβακικής κυβέρνησης, υπογράμμισε ότι απειλεί την ισότητα και την ακεραιότητα της απονομής δικαιοσύνης, υπονομεύει την έννομη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και περιορίζει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των Διεθνών Συνθηκών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις σοβαρές επιπτώσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα, σημειώνοντας ότι πλήττεται η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή ενώ απειλούνται τα δικαιώματα παιδιών, γυναικών, δημοσιογράφων και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, υπό το πρόσχημα της προστασίας της εθνικής ταυτότητας. «Πρόκειται για ένα παλιό, σάπιο ιδεολογικό προϊόν», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το εργαλείο της αιρεσιμότητας αποτελεί αναγκαίο μέσο πίεσης και τον βρίσκει απολύτως σύμφωνο.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς (LEFT) στο ΕΚ διαβεβαίωσε τον Επίτροπο McGrath ότι η Αριστερά θα σταθεί δίπλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «όσο δεν κάνετε πίσω στην υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Ακολουθεί ολόκληρη η παρέμβαση του Κώστα Αρβανιτη

Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε

Η κατάσταση στη Σλοβακία έρχεται να συναντήσει την αρνητική πορεία για το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία, στη Πολωνία, στη Βουλγαρία , στην Ελλάδα. Και αυτό μας ανησυχεί βαθύτατα. Και υπάρχει μια λέξη που θα συμφωνήσουμε. Διαφθορά. Η διαφθορά απειλεί την Δημοκρατία. Η πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση της Σλοβακικής Κυβέρνησης είναι φανερό ότι απειλεί την ισότητα, την ακεραιότητα της απονομής της δικαιοσύνης. Υπονομεύει την έννομη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μας από εγκληματικές ενέργειες. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις βάλλουν ευθέως κατά του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και της προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σλοβακία. Περιορίζουν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των Διεθνών Συνθηκών, πλήττοντας την ιδιωτική και την ιδιωτική οικογενειακή ζωή . Είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος για τις επιπτώσεις στα παιδιά, τις γυναίκες, τους δημοσιογράφους, την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, των οποίων τα δικαιώματα απειλούνται υπό το πρόσχημα της προστασίας της εθνικής ταυτότητας. Παλιό σάπιο ιδεολογικό προϊόν. Κύριε Επίτροπε το εργαλείο της αιρεσιμοτητας με βρίσκει σύμφωνο. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι η Αριστερά θα είναι δίπλα σας, όσο εσείς δεν κάνετε πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ»