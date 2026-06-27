Παρέμβαση του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου στον πρόεδρο των ΗΠΑ

Την αντίθεσή του στην προτεινόμενη πώληση κινητήρων GE F110 στην Τουρκία για το μαχητικό αεροσκάφος KAAN, καθώς και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να οδηγήσει στην απόκτηση F-35 από την ‘Αγκυρα, εκφράζει το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο (ΑΗΙ) με επιστολή του προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στην επιστολή, με ημερομηνία 26 Ιουνίου 2026, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του AHI, Νικ Λαριγκάκης, καλεί την αμερικανική κυβέρνηση να σταματήσει την προτεινόμενη πώληση αμυντικού υλικού, να σεβαστεί τον συνταγματικό ρόλο ελέγχου του Κογκρέσου και να διασφαλίσει ότι η Τουρκία δεν θα αποκτήσει τα F-35 όσο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για την εθνική ασφάλεια.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον υπουργό ‘Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ, στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στον αναπληρωτή βοηθό υπουργό Εξωτερικών για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις Ντάνιελ Λότον και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Το AHI συνδέει την υπόθεση των κινητήρων για το KAAN με το ευρύτερο ζήτημα των S-400 και της απομάκρυνσης της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35. Στην επιστολή υπενθυμίζεται ότι η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ είχε επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία βάσει του νόμου CAATSA, μετά την απόφαση της ‘Αγκυρας να αποκτήσει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400.

«Η κυβέρνησή σας κατέληξε στο σωστό συμπέρασμα το 2020 και σας καλούμε με σεβασμό να εμείνετε σε αυτή τη θέση», αναφέρεται στην επιστολή. Το AHI σημειώνει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε, καθώς η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα, καθώς οι ανησυχίες εθνικής ασφάλειας που οδήγησαν στην επιβολή των κυρώσεων παραμένουν ανεπίλυτες.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι η προώθηση πολιτικών που θα υπονόμευαν τις κυρώσεις θα αποδυνάμωνε και το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου αυτές επιβλήθηκαν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον ρόλο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με την επιστολή, παρότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε επίσημη κοινοποίηση προς το Κογκρέσο για την προτεινόμενη πώληση, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η διαδικασία προχωρά παρά τις αντιρρήσεις ηγετικών στελεχών του Κογκρέσου και χωρίς την τήρηση της παγιωμένης διαδικασίας διαβούλευσης που παραδοσιακά διέπει τις μεγάλες πωλήσεις οπλικών συστημάτων.

Υπό αυτό το πρίσμα, το AHI τονίζει ότι οι συνταγματικές αρμοδιότητες ελέγχου του Κογκρέσου αποτελούν ουσιώδη ασφαλιστική δικλείδα στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές.

Στην επιστολή ασκείται επίσης ευρύτερη κριτική στην τουρκική στάση. Το Ινστιτούτο υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας επί σειρά ετών δείχνει πως δεν αποτελεί αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, επικαλούμενο την παράνομη κατοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, τους δεσμούς της ‘Αγκυρας με τη Ρωσία, καθώς και τη στάση της έναντι αποσταθεροποιητικών παραγόντων στη Μέση Ανατολή, όπως για παράδειγμα η Χαμάς.

Το AHI κάνει ακόμη αναφορά στη συνεχιζόμενη δίωξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εντάσσοντας το ζήτημα στο ευρύτερο πλαίσιο των παραβιάσεων διεθνών κανόνων και της αμερικανικής νομοθεσίας. «Η επιβράβευση μιας τέτοιας συμπεριφοράς με διευρυμένη αμυντική συνεργασία στέλνει λάθος μήνυμα τόσο στους συμμάχους όσο και στους αντιπάλους μας», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο αντιπαραβάλλει την τουρκική στάση με τις στρατηγικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα, την Κυπριακή Δημοκρατία και άλλους δημοκρατικούς συμμάχους στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις αυτές έχουν ωφελήσει την Ουάσιγκτον και πρέπει να συνεχίσουν να ενισχύονται σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Καταλήγοντας, το AHI καλεί την κυβέρνηση Τραμπ να αναστρέψει την τρέχουσα κατεύθυνση της πολιτικής της έναντι της Τουρκίας, να προασπίσει το κράτος δικαίου, να σεβαστεί τον ρόλο του Κογκρέσου και να αποτρέψει οποιαδήποτε απόκτηση των F-35 από την ‘Αγκυρα προτού ικανοποιηθούν πλήρως οι προϋποθέσεις που έχουν επιβληθεί από την αμερικανική νομοθεσία.