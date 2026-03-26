Παρέμβαση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κρήτης στο περιφερειακό συμβούλιο, για τους αυτοκινητιστές ταξί.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η «Λαϊκή Συσπείρωση» Κρήτης χαιρετίζει τον αγώνα των αυτοκινητιστών ταξί, που στέλνει μήνυμα ότι θα μείνει στα χαρτιά το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ, το οποίο ψηφίστηκε τη Δευτέρα και στοχεύει στην παράδοση του μεταφορικού έργου σε μεγάλες εταιρείες, κατ’ εντολή των επιχειρηματικών ομίλων και της ΕΕ.

Ως «Λαϊκή Συσπείρωση» Κρήτης στεκόμαστε στο πλευρό των ταξιτζήδων και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους. Γι’ αυτό, άλλωστε, καταψηφίσαμε στο περιφερειακό συμβούλιο την πρόταση ψηφίσματος για ακόμα μεγαλύτερες διευκολύνσεις σε εταιρείες ΕΙΧ, για να παίρνουν το φιλέτο των μεταφορών από αεροδρόμια και λιμάνια. Ψήφισμα, που εισηγήθηκε η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά στήριξε η πλειοψηφία των συμβούλων της περιφερειακής αρχής των ΠΑΣΟΚ- ΝΔ, με την ανάλογη διαμόρφωση στο περιεχόμενο.

Ο Αλέκος Μαρινάκης, επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κρήτης, στην τοποθέτησή του τόνισε : «Τοποθετούμαστε κατά. Εμείς προσεγγίζουμε το ζήτημα των Μεταφορών με κριτήριο την εξυπηρέτηση των λαϊκών στρωμάτων για φτηνές ασφαλείς μεταφορές. Και από αυτήν την πλευρά η εικόνα είναι απογοητευτική και στα αστικά κέντρα και τα χωριά, με δρόμους διαλυμένους, επικίνδυνους, συγκοινωνίες δημόσιας χρήσης σχεδόν ανύπαρκτες.

Επομένως, χρειάζεται μια συνολική συζήτηση, πλέγμα μέτρων, με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και βεβαίως και για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Χρειάζεται ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και μέτρα στήριξης των ΕΔΧ ταξί. Εσείς φέρνετε τις διεκδικήσεις μιας μερίδας, που κυρίως πίσω είναι μεγάλες εταιρίες, τουριστικά γραφεία, που στόχο έχουν να εξασφαλίσουν κέρδη, καμία σχέση δηλαδή με τις ανάγκες του πληθυσμού.

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται υπό συζήτηση ένα απαράδεκτο νομοσχέδιο στη βουλή, για το οποίο ούτε ο φορέας ούτε εσείς λέτε κουβέντα. Επιπλέον, μας κάνει εντύπωση που η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει ψήφισμα του συλλόγου ΕΙΧ και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε συνάντηση με το ΣΑΤΑ και στήριξε τα αιτήματα των ταξιτζήδων. Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ με ποιον είναι; Θα μας πείτε, με όλους. Σαν ορισμένους τοπικούς βουλευτές της ΝΔ που πάνε σε όλους, τους χτυπάνε στην πλάτη, αλλά δεν βγάζουν τσιμουδιά τι θα ψηφίσουν στη βουλή.».

Την ίδια στάση κράτησε η «Λαϊκή Συσπείρωση» Κρήτης και στο περιφερειακό συμβούλιο στις 19 Μάρτη, οπότε έκαναν παρέμβαση οι ταξιτζήδες και η περιφερειακή αρχή αναγκάστηκε να υπαναχωρήσει και να διορθώσει το ψήφισμα.

Και στις δύο συνεδριάσεις αποδείχτηκαν οι «ελιγμοί» από την περιφερειακή αρχή ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, από τους τάχα «φίλους» των ταξιτζήδων. Άλλωστε, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, στην περιφέρεια υπηρετούν το «στρατηγικό» όραμα των κομμάτων τους, που έρχεται σε σύγκρουση με τις λαϊκές ανάγκες και είναι αυτό που σέρνει στη φτώχεια και στην απαξίωση και τον κλάδο των ταξιτζήδων.

Διαχρονικά οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν μια πολιτική ενάντια στους ταξιτζήδες και στους εργαζόμενους, στο πλευρό των οποίων βρίσκεται σταθερά το ΚΚΕ. Στόχος τους είναι η μείωση του πληθυσμού των μικρών επαγγελματιών, τους οποίους το σύστημα θεωρεί διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, ώστε να επικρατήσουν και να αποσπάσουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, οι μεγάλες μονοπωλιακές εταιρείες του κλάδου. Οι νόμοι της συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, οι νόμοι Χατζηδάκη, Βορίδη και Σπίρτζη, είναι που διαμόρφωσαν το πλαίσιο για την «απελευθέρωση» στο πνεύμα των κατευθύνσεων της ΕΕ. Όλες τους οι επιλογές, είναι για να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των ψηφιακών πλατφορμών, των μαντράδων, των μονοπωλιακών ομίλων στον τουρισμό, στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Ως «Λαϊκή Συσπείρωση» Κρήτης απευθυνόμαστε στους ταξιτζήδες, υπογραμμίζοντας πως καμία εμπιστοσύνη δεν πρέπει να έχουν στην κυβέρνηση που τα δίνει όλα για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, των ομίλων της αυτοκινητοβιομηχανίας, των εφοπλιστών, που σ’ αυτούς δίνει αφορολόγητο καύσιμο και όχι στους ταξιτζήδες, όπως δεν δίνει και στους βιοπαλαιστές αγρότες. Τα δίνει όλα για τις πολεμικές βιομηχανίες των κατασκευαστικών και μεταφορικών ομίλων. Πρωτοστατεί στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο με κινδύνους για τον λαό μας και μετατρέπει την Κρήτη σε ορμητήριο πολέμων και στόχο αντιποίνων.

Κυβέρνηση και κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης διαγκωνίζονται ποιος θα στηρίξει καλύτερα αυτά τα σχέδια, σε βάρος του λαού.

Οι αυτοκινητιστές δεν θα μείνουν θεατές στην εξόντωσή τους. Να αξιοποιήσουν την πείρα τους, να συνεχίσουν τον αγώνα τους για τη διεκδίκηση και ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κρήτης

Μαρινάκης Αλέκος – Βρύσαλης Δημήτρης- Μανουσάκης Νίκος»