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Παρέμβαση πρώην Αντιδημάρχου για τη Δημοτική Αγορά: «Ανεπίτρεπτα τα ενοίκια πάνω από 1.500 ευρώ»

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
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«Είναι ανεπίτρεπτο να ενοικιάζονται μαγαζιά στη Δημοτική Αγορά σε τιμή άνω των 1.500 ευρώ, με αυτές τις τιμές είναι μη βιώσιμα, αυτό λέει η εμπειρία μου! Καλώ τη Δημοτική Αρχή να πάρει πίσω το διαγωνισμό και να ξαναδεί το θέμα» δηλώνει ο Ευτύχης Δασκαλάκης, για δύο τετραετίες αντιδήμαρχος του Δήμου Χανίων.

Με αφορμή το διαγωνισμό για τα καταστήματα του ανακατασκευασμένου νεότερου μνημείου ο κ. Δασκαλάκης τοποθετήθηκε στα “Χ.ν.”.

«Επί σειρά ετών είχα αρμοδιότητες – με τις οποίες με είχε τιμήσει ο Γιώργος Τζανακάκης- που είχαν να κάνουν με τα Οικονομικά και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Υπηρέτησα το Δήμο Χανίων και τους πολίτες από θέση ευθύνης. Διαβάζοντας όλα όσα έγιναν με τη δημοπρασία των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Η Δημοτική Αγορά έγινε για να υποστηρίξει την τοπική οικονομία μέσα από την προβολή των τοπικών προϊόντων. Η απόφαση για το διαγωνισμό που πάρθηκε από τη Δημοτική αρχή θα πρέπει παρθεί πίσω! Με αυτά τα μισθώματα θα προκληθεί αύξηση της τιμής των προϊόντων γιατί καμία επιχείριση δεν θα μπορεί να αντεπεξέλθει οικονομικά» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο πρώην αντιδήμαρχος επιμένει πως «τα μισθώματα που προέκυψαν από το διαγωνισμό, είναι υπέρογκα και θα παρασύρουν τα ενοίκια και στην γύρω περιοχή. Υπάρχει ο κίνδυνος από τον Οκτώβριο που θα φύγει ο τουρισμός, να έχουμε μια Δημοτική Αγορά επί της ουσίας κλειστή καθώς κανείς δεν θα μπαίνει σε αυτή». Στο ερώτημά μας ότι στο παρελθόν οι επαγγελματίες πλήρωναν πολύ χαμηλά ενοίκια και είχαν ορισμένοι από αυτούς μεγάλες οφειλές στο Δήμο, ο πρώην αντιδήμαρχος απαντάει: «Εμείς πάντα είχαμε καλή συνεργασία, με τους επαγγελματίες και μέλημα μας δεν ήταν η εισπρακτική πολιτική αλλά να κρατηθεί η επισκεψιμότητα της Δημοτικής Αγοράς. Επί δημαρχίας Γιώργου Τζανακάκη που γνωρίζω καλά, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τον Δήμο, γιατί όποιος χρωστούσε έμπαινε σε ρύθμιση και αυτό το κάναμε για να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις. Τώρα τα αυξημένα ενοίκια θα φέρουν αύξηση τιμών και θα κρατήσουν το Χανιώτη εκτός Αγοράς». Παράλληλα ο κ. Δασκαλάκης εκτιμάει πως ο Δήμος θα έπρεπε να προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες που θα στηρίξουν την επισκεψιμότητα της Δημ. Αγοράς. «Καταρχάς πρέπει να συσταθεί ένας “Οργανισμός για τη Δημοτική Περιουσία” ώστε να γίνει καλύτερη η διαχείριση της. Κατά τη θητεία μας επειδή υπήρχε θέμα στάθμευσης γύρω από τη Δημοτική Αγορά επεξεργαζόμασταν μια πρόταση ώστε η πλατεία Μαρκοπούλου να διατίθεται μόνο για τους πελάτες της Αγοράς, για ολιγόωρη στάση ώστε να κάνουν τα ψώνια τους, δίχως αντίτιμο. Αυτό πριν από 30 χρόνια που τελικά δεν προχώρησε παρότι το είχαμε συζητήσει με το Δ.Σ. των καταστηματαρχών. Σήμερα που οι συνθήκες με τη στάθμευση είναι πολύ χειρότερες δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει μια συζήτηση για αυτό το θέμα; Έτσι θα δώσεις κίνητρα στο Χανιώτη να κατέβει να ψωνίσει». Καταλήγοντας ο κ. Δασκαλάκης παρατηρεί πως «μαθαίνω πως ο πρώην βουλευτής ο Ευτύχης Δαμιανάκης εργάστηκε για τον κανονισμό αυτό ως νομικός σύμβουλος του Δημάρχου. Δεν θέλω να πιστέψω ότι ο κ. Δαμιανάκης που έχει διατελέσει γεν. Γραμματέας στο Υπ. Εμπορίου και Διευθυντής στο γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών του αείμνηστου Γ. Δασκαλάκη συνέβαλλε σε αυτό το πράγμα. Είμαι σίγουρος ότι με την εμπειρία από το παρελθόν θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά».

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