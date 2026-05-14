Παρέμβαση Πολάκη: Υπέρμετρα τα κέρδη των εταιρειών φαρμάκου

Παρέμβαση στην 4η και τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για τη σύσταση Ταμείου για τα καινοτόμα φάρμακα, έκανε ο Τομεάρχης Διαφάνειας και βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης.

Αρχικά, ο Π. Πολάκης αναφέρθηκε στα αιτήματα των γιατρών του νοσοκομείου της Νίκαιας μετά την τελευταία προκήρυξη. Όπως τόνισε: «διορθώστε την προκήρυξη και ενισχύστε πιο πολύ το κρατικό της Νίκαιας. Δεν είναι δυνατόν ένα νοσοκομείο που αντιμετώπισε 107.528 επείγοντα περιστατικά την προηγούμενη χρονιά να προικοδοτείται με 12 θέσεις ειδικευμένων από την τελευταία προκήρυξη, εκ των οποίων μόνο δύο παθολόγοι, σε αντίθεση με το Αττικό Νοσοκομείο, επίσης μεγάλο και πανεπιστημιακό, το οποίο, όμως, αντιμετώπισε 69.914 περιστατικά στην εφημερία την προηγούμενη χρονιά και προικοδοτείται με 27 θέσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι παθολόγοι».

Για το Ταμείο Καινοτομίας ο Π. Πολάκης ανέφερε: «Για μένα αυτό είναι μια κατά παραγγελία νομοθέτηση που έχει να κάνει με τη συνάντηση που είχατε εσείς, ο κ. Πιερρακάκης και κάποιος άλλος κυβερνητικός από ό,τι ξέρω, με την κ. Γκίλφοϊλ και αφορά στα φάρμακα της ανοσοθεραπείας, της Merck, της MSD που κάνουν ένα τεράστιο τζίρο και στη χώρα μας, έχοντας αποτελεσματικά ανοσοθεραπευτικά φάρμακα, τα οποία έχουν αλλάξει την πρόγνωση σε πολλές κακοήθειες και τα οποία, όμως, έχουν μια παράλογη τιμή. Δεν είναι δυνατόν το φιαλίδιο το οποίο κάνει στην Ινδονησία 850 δολάρια, στην Αμερική 6.000 δολάρια, στην Ελλάδα να κάνει 2.400 δολάρια. Δηλαδή μια θεραπεία με 36 φιαλίδια το χρόνο στην Ελλάδα να κοστίζει σχεδόν 90.000 δολάρια».

Μιλώντας για τα παράλογα κέρδη των εταιρειών φαρμάκου ο Π. Πολάκης ανέφερε το εξής παράδειγμα: «υπάρχει μελέτη, αλλά εδώ τώρα είναι να θέλουμε να τα δούμε κάποια πράγματα, η οποία λέει ότι η δαπάνη που είχε γίνει για να αναπτυχθεί το Keytruda ήταν περίπου 4,8 δις δολάρια και όχι 30, 35 και 18 δις που λέει η εταιρεία-θα σας παραπέμψω στο το εξαιρετικά τεκμηριωμένο άρθρο των Reporters United-και ότι αυτό το φάρμακο έχει κάνει από τότε που κυκλοφόρησε τσίρο 163 δις ευρώ, με 4,8 δις να είναι η δαπάνη για να αναπτυχθεί. Και προσέξτε, δεν είναι πατέντα της εταιρείας Merck αυτό το φάρμακο, το πήρε από έρευνα που είχε γίνει από δημόσιους πόρους και το αγόρασε το 2009 και μετά κατοχύρωσε την πατέντα. Λέει λοιπόν αυτή η μελέτη, ότι μια λογική τιμή και με κέρδος για την εταιρεία θα ήταν σήμερα 40 δολάρια το φιαλίδιο. Δηλαδή περίπου 1.500 δολάρια το χρόνο η ετήσια θεραπεία. Και σε εμάς είναι 29.500 ευρώ περίπου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έρχεται τώρα και η υποδόρια μορφή που θα μπει στο Ταμείο Καινοτομίας και δεν θα έχει clawback. Αυτή είναι η ιστορία όλη που γίνεται».

Καταλήγοντας ο βουλευτής Χανίων μίλησε για την ανάγκη «πρώτον να υπάρξει μια συμφωνία πολιτική, γενικότερη όμως, η οποία να λέει πόσο τοις εκατό του ΑΕΠ πρέπει να δίνουμε για φάρμακο. Εγώ θεωρώ ότι ένα ποσοστό γύρω στο 2% του ΑΕΠ είναι υπεραρκετό. Δεύτερον πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή εθνική φαρμακοβιομηχανία, είτε σε συνεργασία με τις ντόπιες ελληνικές, είτε και αυτόνομα, που να παράγει κάποια φάρμακα και να λειτουργεί σαν πυρήνας της αγοράς».