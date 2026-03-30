Παρέμβαση Πολάκη για τον Δήμο Φυλής και τα 20 εκ. ευρώ

Για την τουλάχιστον «περίεργη» καθυστέρηση στην απόδοση ευθυνών στην υπόθεση «εξαφάνισης» 20 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ στον Δήμο Φυλής, γίνεται λόγος σε κοινή ανακοίνωση του Τμήματος Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και του Τομεάρχη Διαφάνειας Παύλου Πολάκη.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «στις 30 Μαρτίου 2023, 30 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με πρωτοβουλία του Βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη, με γραπτή τους Ερώτηση προς τους τότε Υπουργούς: Εσωτερικών Μ. Βορίδη και Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα, φέρνουν στο Κοινοβούλιο την υπόθεση της σκανδαλώδους, πολυετούς και χωρίς κανέναν καταλογισμό ευθυνών οικονομική κακοδιαχείριση – με διαπιστωμένη «εξαφάνιση» δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ – στον Δήμο Φυλής. Όταν παρήλθε η προθεσμία για την επιβεβλημένη γραπτή απάντηση των Υπουργών στα ερωτήματα των Βουλευτών, με έκπληξη διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε καμία απάντηση από την κυβέρνηση. Αδιαφορία, αλαζονεία ή ενοχή;

Στις 21 Ιουλίου 2023, λίγους μήνες αργότερα δηλαδή, 12 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. επανέρχονται στο θέμα, πάλι με πρωτοβουλία Π. Πολάκη και πάλι με γραπτή Ερώτηση προς τους τότε Υπουργούς: Εσωτερικών Ν. Κεραμέως και Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη, ερωτώντας πολύ συγκεκριμένα αυτή τη φορά αν γνωρίζουν τις εκθέσεις/καταπέλτες των Ορκωτών Λογιστών για το θέμα και ποιες ενέργειες έχουν γίνει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική Εισαγγελία και τη Δικαιοσύνη. Για τα ερωτήματα αυτά, στην ιστοσελίδα της Βουλής αναρτήθηκαν μια σειρά απαντήσεις, κυρίως κρατικών υπηρεσιών, που περιέγραφαν μια τουλάχιστον αργή – στα όρια της παρελκυστικής – διαδικασία ελέγχων. Πουθενά δεν διαφαινόταν η πολιτική βούληση για εξυγίανση ενός καταφανούς σκανδάλου με δημόσιο χρήμα και η απαιτούμενη γρήγορη απόδοση ευθυνών.

Στις 13 Νοεμβρίου 2025, 8 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με πρωτοβουλία ξανά του Τομεάρχη Διαφάνειας του κόμματος Π. Πολάκη, επισημαίνουν στη Βουλή την εγκληματική πλέον βραδύτητα στην εξέλιξη της «επείγουσας έρευνας» για την υπόθεση, με γραπτή Ερώτησή τους προς τους αρμόδιους Υπουργούς: Εσωτερικών Θ. Λιβάνιο, Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Κ. Πιερρακάκη. Ένα μήνα μετά, οι γραπτές απαντήσεις Υπουργών και υπηρεσιών φαντάζουν σαν «άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε.

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν απαντήσεις από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ και το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (Υπηρεσίες Γενικών Συντονιστών, ΑΤΤΙΚΗ Ι και ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ, Ενημερωτικά Σημειώματα) σύμφωνα με τα οποία πιστοποιείται ότι το ταμειακό έλλειμα στο Δήμο Φυλής ανέρχεται στο ύψος των 20 εκατ. € και πλέον, ενώ αυτό εντοπίζεται στα έτη 2012-2014. Ομοίως καταγράφεται ότι κατά την διάρκεια 2011 – 2012 ο Δήμος Φυλής δεν εξέδωσε γραμμάτιο είσπραξης για το συνολικό ποσό των 8 εκατ. € περίπου που φέρεται να εισέπραξε από τον ΕΣΔΝΑ για αντισταθμιστικά οφέλη αυτών των ετών. Την ίδια ώρα άγνωστο παραμένει έως σήμερα αν πραγματοποιήθηκε σχετικός έλεγχος στον ΕΣΔΝΑ.

Από τις απαντήσεις επίσης φαίνεται ότι σε συνέχεια των παραπάνω, ουδεμία γνωστή εξέλιξη υπάρχει έως σήμερα πλην του ότι με τα τόσο βαριά αδικήματα συσχετίστηκαν σημαντικές και άλλες καταγγελίες για όσα ληστρικά συμβαίνουν στο Δήμο Φυλής, την ώρα που η σημερινή διοίκηση του Δήμου και ο Δήμαρχος κ. Παππούς παραμένουν στις θέσεις τους, με ότι αυτό συνεπάγεται. Τέλος, από την ελλειμματική ενημέρωση από τον συν-ερωτώμενο Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδη, ουδείς γνωρίζει την εξέλιξη των υποθέσεων και σε ποιο σημείο είναι σήμερα η έρευνα, καθώς και την πορεία των δικογραφιών έως σήμερα.

Εν κατακλείδι, από τα αναρτημένα έγγραφα των απαντήσεων στη Βουλή, η υπόθεση προκύπτει να έχει «βαλτώσει», με διαφαινόμενο πλέον τον κίνδυνο (μεταξύ άλλων) να παραγραφούν τα αδικήματα. Αν μετά από τόσα χρόνια αυτό δεν συνιστά κυβερνητική συνενοχή, ας μας πουν κάποια επίσημα χείλη περί τίνος πρόκειται…».