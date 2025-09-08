menu
Παρέμβαση Πολάκη για την “μαϊμού” ανακοίνωση της Αστυνομίας: «Σε σε ποιο πολιτικό γραφείο φτιάχτηκε η “ανακοινωση”»

Παρασκευάς Περάκης
0

Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της μαϊμού «ανακοίνωσης» για τον δήμαρχο Χανίων που αποδόθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, αλλά τελικά –όπως επισήμως επιβεβαίωσε η ίδια η Αστυνομία– ουδέποτε εκδόθηκε, δικαιώνοντας τα Χανιώτικα νέα.

Το ζήτημα, που ήδη έχει προκαλέσει συζητήσεις στα Χανιά, προκάλεσε σήμερα και την παρέμβαση του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη.

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Πολάκης χαρακτήρισε το θέμα «εξαιρετικά σοβαρό», τονίζοντας ότι αφορά άμεσα τον δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη. Ζήτησε μάλιστα να υπάρξει «άμεση απάντηση σε ποιο πολιτικό γραφείο φτιάχτηκε η “ανακοίνωση” της Αστυνομίας που τελικά δεν υπήρχε».

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από κοινοποίηση του ρεπορτάζ των «Χανιώτικων νέων», το οποίο παρουσίασε την επίσημη γραπτή διάψευση της Αστυνομίας ότι τέτοια ανακοίνωση εκδόθηκε ποτέ.

Η πολιτική παρέμβαση Πολάκη έρχεται να αναδείξει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, η οποία πλέον τίθεται δημόσια από έναν βουλευτή . Η δημόσια παρέμβαση Πολάκη θέτει ακόμα πιο πιεστικά το ζήτημα της διερεύνησης των ευθυνών, τόσο σε θεσμικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

